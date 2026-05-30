Vo viacboji jednotlivkýň triumfovala Nemka Varfolomjevová
Varfolomjevová je úradujúcou olympijskou šampiónkou vo viacboji a k viacerým svetovým prvenstvám v sobotu pridala aj ten európsky.
Autor TASR
Varna 30. mája (TASR) - Majsterkou Európy vo viacboji jednotlivkýň v modernej gymnastike sa v sobotu v bulharskej Varne stala Nemka Dária Varfolomjevová. Triumf na kontinentálnom šampionáte si zabezpečila so ziskom 120,150 bodu pred domácou favoritkou Stilianou Nikolovovou (118,750). Bronz si vybojovala Ukrajinka Taisilia Onofričuková (117,150).
viacboj jednotlivkýň - finále:
1. Daria Varfolomjevová (Nem.) 120,150 b, 2. Stiliana Nikolovová (Bulh.) 118,750, 3. Taisilia Onofričuková (Ukr.) 117,150, 4. Alina Harnasková (Biel.) 116,400, 5. Sofia Ilterjaková (Rus.) 115,050, 6. Mária Borisovová (Rus.) 114,450
