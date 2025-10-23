< sekcia Šport
Vo viacboji žien triumfovala Ruska Meľnikovová
Autor TASR
Jakarta 23. októbra (TASR) - Ruská gymnastka Angelina Meľnikovová zvíťazila vo finále viacboja žien na majstrovstvách sveta v indonézskej Jakarte. Zo štyroch náradí dostala celkovú známku 55,066 bodu a o jednu desatinu prekonala Američanku Leanne Wongovú. Tretie miesto obsadila Číňanka Čching-jing Čang.
Pre 25-ročnú Meľnikovovú je to druhé zlato z tejto disciplíny na svetovom šampionáte, na najvyšší stupienok vystúpila aj v roku 2021. S dvojciferným počtom medailí z MS a olympijských hier patrí k historicky najdekorovanejším ruským gymnastkám.
MS v športovej gymnastike - finále:
ženy - viacboj: 1. Angelina Meľnikovová (Rus.) 55,066 b, 2. Leanne Wongová (USA) 54,966, 3. Čching-jing Čang (Čína) 54,633, 4. Kaylia Nemourová (Alž.) 54,564, 5. Asia D'Amatová (Tal.) 53,532, 6. Rina Kišiová (Jap.) 53,232
