Vo ViOne sú na skúške traja legionári, Galád chce Balaja a Ikugara

Program zimnej prípravy:



14. januára: ViOn - ŠTK Šamorín (MOL Akadémia DS)



21. januára: ViOn - Kecskeméti TE



25. januára: zápas v štádiu riešenia



28. januára: ViOn - Zrinjski Mostar (Medžugorie)



3. februára: ViOn - Petržalka (Zlaté Moravce)



Zlaté Moravce 9. januára (TASR) - Ako poslední z tucta účastníkov Fortuna ligy odštartovali v pondelok zimnú prípravu futbalisti ViOnu Zlaté Moravce. V realizačnom tíme hlavného trénera Ivana Galáda prišlo k jednej zmene, jeho asistentom sa stal Gergely Geri. Do kádra po jeseni 10. tímu najvyššej slovenskej súťaže zatiaľ pribudol Lucas Demitra a na skúške sú traja hráči zo zahraničia.Na prvom tréningu sa trénerovi hlásilo 24 hráčov aj s najnovším prírastkom v kabíne Demitrom. Úvodný tréning pre zranenie vynechal Tomáš Horák, naopak, medzi červeno-modrých prišli na skúšku dvaja hráči do zadných radov Nazarij z Ukrajiny a Murrilo z Brazílie a do ofenzívy Graham z Nigérie. "Verím, že keď sa skončí sezóna, povieme si, že sme sa dobre pripravili. Nie je totiž dôležité, čo povieme dnes, ale po sezóne," uviedol kormidelník ViOnu.Zlaté Moravce opustili v decembri Egy Maulana Vikri a Giannis Niarchos, za ktorých klub momentálne hľadá náhradu:citoval Galáda oficiálny klubový web. Aldenovi Šuvalijovi sa skončilo hosťovanie, kouč ViOnu však verí, že 20-ročný Bosniak zostane v mužstve aj na jar.doplnil Galád.Lucas Demitra prichádza do Zlatých Moraviec z Trenčína v rámci hosťovania do konca tejto sezóny.vyjadril sa Demitra pred prvým tréningom v Zlatých Moravciach. ViOn umožnil Rákovi a Belmenenovi skúšky v iných kluboch pred ich odchodom na hosťovanie. Klub nateraz opúšťa Marko Ševčík, ktorý smeruje na hosťovanie do Banskej Bystrice.Futbalisti ViOnu odohrajú v rámci prípravy päť zápasov. V prvom nastúpia proti druholigovému Šamorínu. Pred odchodom na sústredenie v Chorvátsku (21.-29. januára) čaká na tím z Požitavia maďarský Kecskemét. Počas pobytu v Chorvátsku sa fortunaligista stretne so Zrinjskim Mostarom, druhý zápas je v štádiu riešenia. V generálke pred štartom jarnej časti FL nastúpi ViOn na domácom štadióne proti Petržalke. Ligovú jar začne doma proti Podbrezovej (11. februára).