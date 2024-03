Vo Vítkoviciach skončilo osem hráčov, nepokračujú ani Dej so Zeleňákom

Ostrava 27. marca (TASR) - V českom hokejovom tíme HC Vítkovice Ridera nebude po sezóne pokračovať osem hráčov. V ročníku 2024/2025 si už jeho dres neoblečú ani slovenský obranca Vojtech Zeleňák a útočník Rastislav Dej.



Siedmi hokejisti nemajú zmluvu na ďalšiu sezónu a klub s nimi už ďalej nepočíta. Sú to obrancovia Zeleňák, Radek Jeřábek, Jakub Stehlík a útočníci Roman Půček, Dej a Jakub Kotala. Petr Fridrich sa napriek viacerým ponukám rozhodol pokračovať v inom klube a Dominik Lakatoš bol uvoľnený na hosťovanie do iného extraligového tímu za finančnú kompenzáciu. "Všetkým odchádzajúcim hráčom by som chcel poďakovať za odvedené služby a popriať im veľa zdravia a úspechov v športovom aj osobnom živote," povedal športový riaditeľ klubu Roman Šimíček podľa oficiálnej webstránky.



Dej prišiel do Vítkovíc v máji 2017 a pôsobil v tíme sedem sezón, čím sa stal najstarším hráčom v tomto kádri. Tridsaťpäťročný útočník odohral za Vítkovice 358 extraligových zápasov, v ktorých strelil 41 gólov. Celkovo odohral v českej najvyššej súťaži 885 zápasov, čo z neho robí rekordéra medzi zahraničnými hráčmi v lige. "Dejko bol jednou zo stálic našej kabíny. Patrí mu obrovská vďaka za vernosť a za všetko, čo pre Vítkovice počas týchto rokov urobil. Taký je však hokejový život a naše cesty sa rozchádzajú. Verím, že môžem hovoriť nielen za klub, ale aj za všetkých našich fanúšikov, keď Dejkovi poprajem len to najlepšie, veľa zdravia a úspechov do budúcnosti," zdôraznil Šimíček. Dej odohral v tejto sezóne 30 zápasov v základnej časti s bilanciou 3+3, v play off nastúpil v troch stretnutiach.



Zeleňák posilnil Vítkovice pred sezónou. V dlhodobej časti dostal však príležitosť len v deviatich dueloch a zaznamenal v nich jednu asistenciu. Väčšinu sezónu pôsobil v druhej najvyššej súťaži v drese HC ZUBR Přerov. Dvadsaťpäťročný obranca v minulosti prešiel mládežníckymi reprezentačnými výbermi, SR reprezentoval aj na MS hráčov do 20 rokov. Hral za Zvolen, Košice, Michalovce či Trenčín, v tíme Bratislava Capitals si vyskúšal nadnárodnú ICE Hockey League.



Vítkovice už skôr oznámili aj príchod útočníka Jana Bambulu, ktorý prestúpil z Olomouca. Na striedačke tímu by mal pôsobiť Vlastimil Wojnar, ktorý v súčasnosti vedie Spišskú Novú Ves v slovenskej Tipos extralige.