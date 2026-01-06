< sekcia Šport
Vo výbere Česka na ZOH je aj Červenka, predstaví sa na štvrtých hrách
Česká reprezentácia sa na ZOH predstaví ôsmykrát v samostatnej histórii Českej republiky.
Autor TASR
Praha 6. januára (TASR) - Vo výbere českej hokejovej reprezentácie na ZOH 2026 v Miláne sú hráči z NHL, českej extraligy a ďalších európskych súťaží. Vo výbere nechýbajú skúsení olympionici na čele s Romanom Červenkom, ktorý sa predstaví už na svojich štvrtých hrách. Už skôr Česi zverejnili šesticu hráčov, ktorí figurovali na predbežnej olympijskej súpiske, išlo o Davida Pastrňáka, Martina Nečasa, Ondreja Paláta, Pavla Zachu, Radka Gudasa a Lukáša Dostála.
Česká reprezentácia sa na ZOH predstaví ôsmykrát v samostatnej histórii Českej republiky. Národný tím má za sebou bohatú olympijskú históriu vrátane zisku zlatých medailí na hrách v Nagane v roku 1998. Naposledy v roku 2022 v Pekingu obsadili Česi deviate miesto.
Príprava výberu trénera Radima Rulíka odštartuje na začiatku februára 2026 v Karlových Varoch, kde sa od 2. do 5. februára uskutoční kemp. Vo štvrtok 5. februára tím odletí z vojenského letiska Praha-Kbely do dejiska hier, pričom 8. februára sa k mužstvu pripoja hráči pôsobiaci v NHL.
Český tím zaháji olympijský turnaj až v druhom hracom dni, vo štvrtok 12. februára od 16.40, kedy nastúpi proti Kanade. O deň neskôr, v piatok 13. februára tiež od 16.40 h narazí na Francúzsko. Základnú skupinu uzavrie v nedeľu 15. februára od 12.10 h zápasom proti Švajčiarsku.
Na turnaji štartuje dvanásť tímov rozdelených do troch štvorčlenných skupín. Víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest postúpia priamo do štvrťfinále, zvyšných osem tímov čaká duel predkola play off. To je na programe 17. februára, štvrťfinálové zápasy sa odohrajú 18. februára, semifinále 20. februára a duely o medaily 21. februára.
nominácia českej reprezentácie:
Brankári: Dostál Lukáš (Anaheim Ducks), Vejmelka Karel (Utah Mammoth), Vladař Daniel (Philadelphia Flyers)
Obrancovia: Gudas Radko (Anaheim Ducks), Kempný Michal (Brynas IF), Špaček David (Iowa Wild), Hronek Filip (Vancouver Canucks), Ticháček Jiří (Karpat), Rutta Jan (Geneve-Servette), Šimek Radim (Bílí Tygři Liberec), Kundrátek Tomáš (HC Oceláři Třinec)
Útočníci: Červenka Roman (HC Dynamo Pardubice), Faksa Radek (Dallas Stars), Zacha Pavel (Boston Bruins), Palát Ondřej (New Jersey Devils), Flek Jakub (HC Kometa Brno), Sedlák Lukáš (HC Dynamo Pardubice), Hertl Tomáš (Vegas Golden Knights), Kämpf David (Vancouver Canucks), Kaše Ondřej (HC Litvínov), Kubalík Dominik (EV Zug), Pastrňák David (Boston Bruins), Stránský Matěj (HC Davos), Tomášek David (Farjestad BK), Nečas Martin (Colorado Avalanche)
