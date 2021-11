Vo výprave SR 16 sa objavil koronavírus, do Minska neodcestuje

Trenčín 9. novembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov sa v novembrovom asociačnom termíne napokon nepredstaví na turnaji v bieloruskom Minsku. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 vo výprave. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.



Šestnástka sa zišla na zraze v Trenčíne v pondelok, kde sa mala dva dni pripravovať na chystanú medzinárodnú konfrontáciu, prvú od vypuknutia pandémie koronavírusu. V utorok popoludní mala podľa pôvodného plánu nabrať kurz Minsk. Do bieloruskej metropoly však nevycestuje.



„Je mi to veľmi ľúto. Hoci sme urobili maximum pre bezpečný chod celého kempu, objavil sa u nás pozitívny prípad. A keďže sme s ním všetci boli v kontakte, nemôžeme vycestovať do Bieloruska. Aby to bolo možné, museli by sme vymeniť kompletne celé mužstvo i realizačný tím, čo z viacerých hľadísk za taký krátky čas aj vzhľadom na vízovú povinnosť v Bielorusku nie je možné. Kemp i účasť na podujatí sme zrušili,“ povedal na margo nešťastnej udalosti tréner šestnástky Jerguš Bača.



Na turnaji v Bielorusku sa jeho zverenci mali predstaviť proti trom súperom – rovesníkom Ruska a výberom Bieloruska i Kazachstanu do 17 rokov.