Vo vyraďovačke kajak krosu na MS budú tri slovenské lode

Lee Valley 24. septembra (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom slalome Eliška Mintálová a Zuzana Paňková postúpili do vyraďovačky v disciplíne kajak kros na MS v britskom Lee Valley. Medzi mužmi sa v ďalšej fáze predstaví Adam Gonšenica.



Mintálová skončila v nedeľnej kvalifikácii na 16. mieste so stratou 4,70 s na víťazku Camile Prigentovú z Francúzska, Paňková skončila hneď za ňou (+4,91). Stanovská obsadila 29. priečku so stratou 7,55 s., no medzi najlepšími 32 pretekárkami bude chýbať. Podľa kvót Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF) má vo vyraďovacej fáze zastupovať každú krajinu minimálne jedna loď a na úkor Stanovskej tak postúpili aj pretekárky s horším výkonom.



Gonšenica stratil na víťaza kvalifikácie Josepha Clarka z Veľkej Británie 8,31 sekundy a skončil na 46. mieste. Vo vyraďovačke budú chýbať Jakub Grigar a Martin Halčin. Grigar stratil 22,12 sekúnd a skončil na 76. mieste, Halčin vynechal prvú bránu a skončil až 97.



V tejto novej disciplíne, ktorá sa premiérovo predstaví na olympijských hrách v Paríži môžu štartovať všetci športovci, ktorí sa kvalifikujú vo vodnom slalome bez nutnosti ďalšej kvalifikácie. V kajak krose môže každá krajina na štart postaviť dvoch mužov a dve ženy.