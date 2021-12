Vo Watforde museli zasahovať na tribúne záchranári, Salah dvojgólový

Watford 2. decembra (TASR) - Marocký futbalista Hakim Ziyech zaistil gólom londýnskej Chelsea triumf nad Watfordom 2:1 v stredajšom 14. kole Premier League. "The Blues" si v náročnom zápase, počas ktorého museli na tribúnach zasahovať záchranári, vybojovali plný počet bodov. Keďže nezaváhal ani jeden z ďalších dvoch tímov na čele tabuľky, poradie na troch vrchných pozíciách sa nemenilo.



"To sme neboli my. Na tento zápas sme absolútne neboli pripravení," povedal napriek triumfu tréner hostí Thomas Tuchel, ktorému chýbali pre zranenie Reece James, N'Golo Kante, Ben Chilwell, Mateo Kovačič a len na lavičke sedeli Timo Werner a Jorginho: "Toto je podľa mňa výnimka, nebudem sa nad zápasom zamýšľať dlho, pretože nie sme zvyknutí takto hrať."



Duel mohol mať v hľadisku tragickú udalosť, v dvanástej minúte postihol fanúšika Watfordu kolaps srdca. Rozhodca David Coote prerušil zápas a zdravotníci oboch tímov priaznivcovi pomohli. Na incident upozornil lekárov hráč Chelsea Marcos Alonso, ktorý prstom ukázal na miesto na tribúne, kde sa odohrával. Po ošetrení diváka previezli do nemocnice a hráči sa po 25 minútach vrátili na ihrisko, rozcvičili sa a zápas dohrali.



Ako prvý skóroval Mason Mount, keď v 30. minúte poslal hostí do vedenia a pripísal si štvrtý gól v sezóne. Potom sa Chelsea predčasne tešila z ďalšieho gólu, keď presný zásah Kaia Havertza padol z ofsajdu, verdikt čiarového rozhodcu potvrdil aj VAR. Domáci zareagovali krátko na to a o vyrovnanie sa postaral strelou do ľavého spodného rohu brány Emmanuel Dennis. Nakoniec rozhodol striedajúci Ziyech gólom zo 73. minúty. Za domácich hral od 73. minúty aj slovenský reprezentant Juraj Kucka, ktorý v nadstavenom čase mohol vyrovnať. Jeho strelu z diaľky si však brankár postrážil.



Chelsea sa najbližšie stretne v sobotu s West Hamom, Watford privíta Manchester City, v ktorého stredajšom zápase proti Aston Ville (1:2) sa pekným gólom z voleja v závere prvého dejstva zaskvel Bernardo Silva. Portugalský hráč nedal brankárovi Emilianovi Martinezovi šancu, keď v šestnástke nekompromisne premenil dlhý center od Gabriela Jesusa na 2:0. "Je najlepší," povedal po zápase tréner City Pep Guardiola a dodal: "Bol najlepší už pred dvomi alebo tromi sezónami a neskôr bol najlepší tiež. Má výnimočnú schopnosť, robí si s loptou čo chce. Proti dobrému brankárovi to bolo neuveriteľné zakončenie."



Prvý gól "Citizens" zaknihoval prízemnou strelou spoza šestnástky Silvov krajan Ruben Dias. Na začiatku druhého polčasu znížil pri rohovom kope Ollie Watkins, no hostia si už vedenie udržali, rovnako, ako druhé miesto pred Liverpoolom, ktorému tak nepomohlo jednoznačné víťazstvo v 239. mestskom derby na pôde Evertonu (4:1).



"The Reds" boli na koni už po dvadsiatich minútach, z hranice veľké vápna sa presadil kapitán Jordan Henderson a následne jeho prihrávku do behu premenil aj Mohamed Salah. Ešte pred odchodom do kabín znížil Demarai Gray, ktorý skóroval v tesnom obklopení brankára Alissona a dvoch obrancov. Po hodine hry však po šprinte cez polovicu ihriska opäť skóroval Salah a pripísal si devätnásty gól v devätnástom súťažnom zápase v sezóne. Výhru poistil dvanásť minút pred koncom presným zásahom z hranice päťky Diogo Jota. "Bol to určite najlepší zápas, ktorý sme v Goodison Parku odohrali," povedal po stretnutí podľa AFP tréner hostí Jürgen Klopp a dodal: "Mali sme tu dobré zápasy, no nie také, ako dnes, nikdy sme neboli tak pokojní a sebaistí."