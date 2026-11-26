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Vo Winterbergu štartuje SP, Bosman a Mick chcú byť v prvej desiatke
Preteky vo Winterbergu mal v pláne absolvovať aj Jozef Ninis, ktorý po olympiáde prehodnotil svoje rozhodnutie ukončiť kariéru, no pre zdravotné problémy bude na štarte chýbať.
Autor TASR
Winterberg 26. novembra (TASR) - V nemeckom Winterbergu aj za účasti slovenskej dvojice Christián Bosman, Bruno Mick v sobotu odštartuje nový ročník Svetového pohára v sánkovaní. Účastníci ZOH 2026 chcú v prestížnom seriáli dosiahnuť čo najviac umiestnení v prvej desiatke. Preteky vo Winterbergu mal v pláne absolvovať aj Jozef Ninis, ktorý po olympiáde prehodnotil svoje rozhodnutie ukončiť kariéru, no pre zdravotné problémy bude na štarte chýbať.
„Mrzí ma to, lebo letná príprava bola kvalitná, hoci už nie v takom veľkom objeme, ako po iné roky. Taktiež mám za sebou prípravu na ľade na mojej obľúbenej dráhe v lotyšskej Sigulde. Na ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo som pre médiá uviedol, že končím s aktívnou kariérou. Potom som to prehodnotil. Chcel som ešte absolvovať časť pretekov v sezóne 2026/27, ale pre zdravotné problémy v tomto roku na podujatia SP nenastúpim. Dúfam však, že po novom roku budem môcť dokončiť svoje predsavzatie," uviedol pre TASR šesťnásobný slovenský olympionik.
Bosman s Mickom sa v závere minulej sezóny prvýkrát v kariére dostali v SP do elitnej desiatky. Na podujatí v nemeckom Altenbergu skončili začiatkom marca na 8. mieste. „Už sa nevieme dočkať prvých pretekov v novej sezóne, aby sme sa mohli porovnať s medzinárodnou konkurenciou a zistiť, ako na tom reálne sme. Zatiaľ to vyzerá tak, že to môže byť celkom zaujímavá sezóna. Naším cieľom je postupne sa zlepšovať, podávať kvalitné výkony a hlavne jazdiť konzistentne bez zbytočných chýb," zdôraznil Bosman.
Predsedníčka Slovenského zväzu sánkarov (SZS) Viera Bachárová Findurová dúfa, že Bosman s Mickom sa dokážu etablovať medzi svetovou špičkou. „Christián s Brunom sú ešte veľmi mladí pretekári, no majú za sebou kvalitnú prípravu. Absolvovali aj homologizáciu na dráhe v rakúskom Igls pri Innsbrucku, kde sa začiatkom februára uskutočnia majstrovstvá sveta. Škoda, že Jožko Ninis nie je zdravotne fit, no verím, že po novom roku bude môcť štartovať aspoň v Sigulde. Desana Špitzová s Viktóriou Praxovou absolvujú v súťaži dvojíc juniorský SP a pôjdu aj na MS do Igls."
Najväčšími favoritmi budú opäť Nemci, ktorí v minulej sezóne ovládli tri kategórie. Medzi jednotlivcami celkovo triumfovali Felix Loch a Juliou Taubitzovou a v súťaži dvojíc Tobias Wendl s Tobiasom Arltom. V súťaži ženských dvojíc sa tešili z prvenstva Rakúšanky Selina Egleová s Larou Kippovou. Na popredné priečky si v novej sezóne okrem nemeckých a rakúskych sánkarov brúsia zuby aj Taliani, Američania a Lotyši.
„Mrzí ma to, lebo letná príprava bola kvalitná, hoci už nie v takom veľkom objeme, ako po iné roky. Taktiež mám za sebou prípravu na ľade na mojej obľúbenej dráhe v lotyšskej Sigulde. Na ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo som pre médiá uviedol, že končím s aktívnou kariérou. Potom som to prehodnotil. Chcel som ešte absolvovať časť pretekov v sezóne 2026/27, ale pre zdravotné problémy v tomto roku na podujatia SP nenastúpim. Dúfam však, že po novom roku budem môcť dokončiť svoje predsavzatie," uviedol pre TASR šesťnásobný slovenský olympionik.
Bosman s Mickom sa v závere minulej sezóny prvýkrát v kariére dostali v SP do elitnej desiatky. Na podujatí v nemeckom Altenbergu skončili začiatkom marca na 8. mieste. „Už sa nevieme dočkať prvých pretekov v novej sezóne, aby sme sa mohli porovnať s medzinárodnou konkurenciou a zistiť, ako na tom reálne sme. Zatiaľ to vyzerá tak, že to môže byť celkom zaujímavá sezóna. Naším cieľom je postupne sa zlepšovať, podávať kvalitné výkony a hlavne jazdiť konzistentne bez zbytočných chýb," zdôraznil Bosman.
Predsedníčka Slovenského zväzu sánkarov (SZS) Viera Bachárová Findurová dúfa, že Bosman s Mickom sa dokážu etablovať medzi svetovou špičkou. „Christián s Brunom sú ešte veľmi mladí pretekári, no majú za sebou kvalitnú prípravu. Absolvovali aj homologizáciu na dráhe v rakúskom Igls pri Innsbrucku, kde sa začiatkom februára uskutočnia majstrovstvá sveta. Škoda, že Jožko Ninis nie je zdravotne fit, no verím, že po novom roku bude môcť štartovať aspoň v Sigulde. Desana Špitzová s Viktóriou Praxovou absolvujú v súťaži dvojíc juniorský SP a pôjdu aj na MS do Igls."
Najväčšími favoritmi budú opäť Nemci, ktorí v minulej sezóne ovládli tri kategórie. Medzi jednotlivcami celkovo triumfovali Felix Loch a Juliou Taubitzovou a v súťaži dvojíc Tobias Wendl s Tobiasom Arltom. V súťaži ženských dvojíc sa tešili z prvenstva Rakúšanky Selina Egleová s Larou Kippovou. Na popredné priečky si v novej sezóne okrem nemeckých a rakúskych sánkarov brúsia zuby aj Taliani, Američania a Lotyši.
Kalendár Svetového pohára v sánkovaní v sezóne 2026/2027:
28.-29. novembra: Winterberg (Nem.)
12.-13. decembra: Pjongčang (Kór. rep.)
19.-20. decembra: Jan-čching (Čína)
9.-10. januára: Sigulda (Lot.)
16.-17. januára: Altenberg (Nem.)
23.-24. januára: Oberhof (Nem.)
13.-14. februára: Cortina d´Ampezzo (Tal.)
20.-21. februára: La Plagne (Fr.)
5.-7. marca: Königssee (Nem.)
28.-29. novembra: Winterberg (Nem.)
12.-13. decembra: Pjongčang (Kór. rep.)
19.-20. decembra: Jan-čching (Čína)
9.-10. januára: Sigulda (Lot.)
16.-17. januára: Altenberg (Nem.)
23.-24. januára: Oberhof (Nem.)
13.-14. februára: Cortina d´Ampezzo (Tal.)
20.-21. februára: La Plagne (Fr.)
5.-7. marca: Königssee (Nem.)