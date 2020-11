Vo Wisle štartuje SP aj s uzdraveným Wellingerom, obhajcom je Kraft

Kalendár podujatí Svetového pohára v skokoch na lyžiach v sezóne 2020/2021:



21.-22. novembra Wisla (Poľ.) súťaž družstiev + súťaž jednotlivcov



28.-29. novembra Ruka (Fín.) 2x súťaž jednotlivcov



5.-6. decembra Nižnij Tagiľ (Rus.) 2x súťaž jednotlivcov



19.-20. decembra Engelberg (Švajč.) 2x súťaž jednotlivcov



29. decembra Oberstdorf (Nem.) 1. diel Turné štyroch mostíkov



1. januára Garmisch-Partenkirchen (Nem.) 2. diel Turné štyroch mostíkov



3. januára Innsbruck (Rak.) 3. diel Turné štyroch mostíkov



6. januára Bischofshofen (Rak.) 4. diel Turné štyroch mostíkov



9.-10. januára Titisee-Neustadt (Nem.) 2x súťaž jednotlivcov



16.-17. januára Zakopane (Poľ.) súťaž družstiev + súťaž jednotlivcov



23.-24. januára Lahti (Fín.) súťaž družstiev + súťaž jednotlivcov



30.-31. januára Willingen (Nem.) 2x súťaž jednotlivcov



13.-14. februára Peking (Čína) 2x súťaž jednotlivcov



19.-20. februára Rašnov (Rum.) súťaž jednotlivcov + súťaž miešaných družstiev



13.-14. marca Oslo (Nór.) súťaž družstiev + súťaž jednotlivcov



16. marca Lillehammer (Nór.) súťaž jednotlivcov



18. marca Trondheim (Nór.) súťaž jednotlivcov



20.-21. marca Vikersund (Nór.) lety, súťaž družstiev + súťaž a jednotlivcov



26.-28. marca Planica (Slov.) lety, 2x súťaž jednotlivcov + súťaž družstiev

Wisla 19. novembra (TASR) - Sobotňajšou súťažou družstiev v poľskom stredisku Wisla bez slovenskej účasti odštartuje nový ročník Svetového pohára v skokoch na lyžiach. V kalendári celkovo figuruje 33 podujatí. Na prelome decembra a januára sa pozornosť fanúšikov upriami na tradičné Turné štyroch mostíkov v Nemecku a Rakúsku.Do kalendára SP pribudli dve podujatia v Pekingu - dejisku ZOH 2022. Súťaže v japonskom Sappore zrušili pre pandémiu koronavírusu. Finále prestížneho seriálu je na programe 26.-28. marca na mamuťom mostíku v Planici. Už 11.- 13. decembra bude slovinský rezort dejiskom MS v letoch na lyžiach. Vrcholom sezóny budú MS v severských lyžiarskych disciplínach v nemeckom Oberstdorfe (23. februára - 7. marca).Obhajcom veľkého glóbusu je Rakúšan Stefan Kraft, ktorý môže zopakovať kúsok Janneho Ahonena. Fínovi sa ako doposiaľ poslednému podarilo vyhrať SP dvakrát za sebou. Kraft v uplynulej sezóne triumfoval na piatich podujatiach. Hoci mal počas leta problémy s chrbtom, opäť má tie najvyššie ambície." uviedol 27-ročný Rakúšan pre agentúru APA.K najvážnejším súperom Krafta v boji o celkové prvenstvo v SP by mali patriť Nemci Kurt Geiger či Markus Eisenbichler. Vo Wisle nebude chýbať ani ich krajan Andreas Wellinger, ktorý pre vážne zranenie kolena vynechal celú uplynulú sezónu." citovala slová olympijského šampióna zo ZOH 2018 v Pjongčangu oficiálna webová stránka Medzinárodnej lyžiarskej federácie fis-ski.com.Na popredné umiestnenie si brúsia zuby aj Poliaci Kamil Stoch, Dawid Kubacki či Piotr Zyla. Karty chcú zamiešať aj Nóri Daniel- Andre Tande či Halvor Egner Granerud. Tande mal skvelý vstup do ročníka 2019/2020, potom však prišla výsledková kríza a v konečnom poradí napokon skončil až na deviatom mieste. Slovinci sa budú opäť spoliehať najmä na Petra Prevca. Držiteľ veľkého glóbusu z roku 2016 na záverečnom podujatí uplynulej sezóny v nórskom Lillehammeri ukončil vyše trojročné čakanie na víťazstvo. Japonským lídrom bude Rjoju Kobajaši, 48-ročný veterán Noriaki Kasai sa nedostal do nominácie na ouvertúru SP.