Vo Wolfsburgu bol v pozícii štvrtého rozhodcu divák

FC Augsburg - Bayern Mníchov 2:3 (0:2)



Góly: 52. a 90.+4 Demirovič (druhý z 11 m) - 23. Pavlovič, 45.+5 Davies, 58. Kane

TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Heidenheim 1:1 (1:1)



Góly: 45.+7 Kramarič (z 11 m) - 29. Dinkci

VfB Stuttgart - RB Lipsko 5:2 (2:1)



Góly: 30., 56. a 75. Undav, 25. Millot (z 11 m), 48. Leweling - 32. Šeško, 55. Openda

VfL Wolfsburg - 1. FC Kolín 1:1 (1:1)



Góly: 40. Paredes - 38. Alidou

Werder Brémy - SC Freiburg 3:1 (1:1)



Góly: 9. Ducksch (z 11 m), 53. Njinmah, 90.+3 Malatini - 28. Grifo (z 11 m)

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 0:0

Berlín 27. januára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov potvrdili úlohu favorita a zvíťazili v sobotňajšom zápase 19. kola Bundesligy na pôde Augsburgu 3:2. Bayern sa v neúplnej tabuľke dotiahol na rozdiel bodu na vedúci Bayer Leverkusen, ktorý sa večer stretol s Borussiou Mönchengladbach (18.30 h).Bayern mohol od 12. minúty prehrávať, no gól Elvisa Rexhbecaja neplatil pre ofsajd. Obhajcov titulu následne v 23. minúte poslal do vedenia premiérovým presným zásahom v Bundeslige devätnásťročný stredopoliar Aleksandar Pavlovič. Radosť z úvodného gólu stlmilo zranenie Kingleyho Comana, ktorému pri gólovej akcii nepríjemne prisadol ľavý členok Phillip Tietz a francúzsky krídelník opustil ihrisko krívajúc za pomoci klubových lekárov. Do polčasu zabezpečil Bayernu dvojgólové vedenie Alphonso Davies a Bavorov nevykoľajilo ani zníženie po zmene strán, o ktoré sa postaral Ermedin Demirovič. Náskok dvoch gólov vrátil hosťom v 58. minúte svojim 23. presným zásahom v sezóne najlepší ligový kanonier Harry Kane. Duel ešte zdramatizoval v štvrtej minúte nadstavenia z pokutového kopu Demirovič, no domáci už vyrovnať nedokázali.Zaujímavý moment priniesol duel medzi Wolfsburgom a 1. FC Kolín (1:1). Hosťujúci obranca Max Finkgrafe v 14. minúte trafil loptou priamo do tváre asistenta rozhodcu Thorbena Siewera, ktorý v stretnutí nemohol pokračovať. Na čiare ho nahradil štvrtý arbiter Nicolas Winter a domáci hlásateľ hľadal náhradníka za Wintera v radoch fanúšikov. Po bizarnej výzve, aby sa prihlásili všetci diváci, ktorí sú držiteľmi rozhodcovskej licencie, prevzal úlohu štvrtého rozhodcu Tobias Krull. Tridsaťdvaročný brankár miestneho klubu MTV Gifhorn z amatérskej súťaže sa prezliekol do čiernej športovej súpravy a pripojil sa k rozhodcovskému tímu.Domáci triumf VfB Stuttgart nad RB Lipsko (5:2) režíroval autor hetriku Deniz Undav. Hostia zaznamenali tretiu ligovú prehru za sebou, vďaka čomu sa štvrtému Lipsku vzdialil práve tretí Stuttgart na rozdiel štyroch bodov.