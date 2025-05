Vo Zvolene končí osem hráčov, medzi nimi aj Viedenský

Zvolen 1. mája (TASR) - S dresom hokejistov HKM Zvolen sa po konci sezóny s istotou rozlúči osmićka hráčov, medzi nimi aj útočník Marek Viedenský. Semifinalista play off uplynulého ročníka o tom vo štvrtok informoval na klubovom webe.



V drese Zvolena už nebudú pokračovať legionári Kristofers Bindulis, Gianni Fairbrother, Nathanael Halbert, David Keefer, Kyle Olson a William Rapuzzi a zo slovenských hráčov David Stránský a Marek Viedenský. Zatiaľ jediným potvrdeným zahraničným hráčom do novej sezóny je brankár Pavel Kantor. Zvolenčania v play off vyradili víťaza základnej časti HK Spišská Nová Ves a v semifinále potom vypadli s nekorším majstrom z Košíc.



„Vedenie HKM sa nedohodlo na nových zmluvách s viacerými hráčmi, prevažne z radov legionárov. Niektorí z týchto hráčov si svojimi výkonmi vypýtali záujem zahraničných klubov, kde dostali ponuky, ktorým sme nemohli konkurovať. V iných prípadoch sa rozhodlo zmluvy nepredlžovať vedenie klubu, a to v rámci vízie skladby kádra na novú sezónu,“ informoval zvolenský klub a špeciálne sa za odvedené služby poďakoval Viedenskému: „Hráč, ktorý bol súčasťou HKM dlhých päť sezón a získal pod Pustým hradom ako jeden z mála hráčov kompletnú medailovú zbierku. Počas svojho pôsobenia v HKM odohral 204 zápasov, v ktorých nazbieral 114 bodov. ´Vieďo´ vždy patril k lídrom na ľade aj mimo neho, dvakrát pôsobil ako kapitán tímu a vždy mal blízko k fanúšikom, komunitným aj charitatívnym aktivitám.“