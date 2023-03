Vo Zvolene po 60 minútach nerozhodne:Domáci porazili Nové Zámyk 4:3 pp

HKM Zvolen - HC MIKRON Nové Zámky 4:3 pp (0:1, 3:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 26. Hanna (Marcinek, Messner), 28. Hecl (Hanna, Zuzin), 32. Sideroff (Hanna, Hecl), 61. Bondra (Huntebrinker) - 12. Johnson (Klempa, Loggins), 48. Farley (Johnson), 57. Loggins (Lee, Jacskon). Rozhodovali: Jobbágy, Korba - Knižka, Ordzovenský, vylúčení: 5:5 na min, navyše: Langkow 5+DKZ (pichnutie), presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 2010 divákov.



Zvolen: Paterson - Messner, Rauhauser, Mudrák, Hanna, Kubka, Hain, S. Barcík - Jedlička, Langkow, Bondra - Sideroff, Huntebrinker, Hecl - Fekiač, Viedenský, Zuzin - Marcinek, Šiška, Csányi - A. Barcík



Zámky: Kantor - Chovan, Lee, Hatala, Kozák, Ligas, Mamčics, Laurenčík, Roman - Klempa, Johnson, Loggins - T. Mikúš, Jackson, Farley - Bezúch, Ondrušek, Lapšanský - Faith, J. Mikúš

Zvolen 15. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v úvodnom štvrťfinále play off Tipos extraligy nad HC MIKRON Nové Zámky 4:3 po predĺžení a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazstvá.V prvej tretine sa ujali vedenia hostia, keď sa v 12. minúte presadil Benjamin Johnson, no domáci otočili duel v druhej časti, keď sa postupne presadili Shane Hanna, Marek Hecl a Deven Sideroff. Zvolenčanom však skomplikoval dobre rozohraný duel Christopher Langkow, ktorý dostal v 45. minúte trest 5+DKZ za pichnutie a Zámky ho potrestali. V 48. minúte využil presilovku James Farley. Domáci doplatili na nedisciplinovanosť ešte raz, keď tri minúty pred koncom riadneho času vyrovnal pri hre 5 na 3 Troy Loggins. Duel tak dospel až do predĺženia, v ktorom rozhodol o triumfe Zvolena už v 18. sekunde Radovan Bondra.