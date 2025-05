Vo Zvolene pokračujú útočníci Fekiač s L. Lunterom a obranca Kobolka

Zvolen 10. mája (TASR) - Slovenský hokejový klub HKM Zvolen sa dohodol na pokračovaní spolupráce s útočníkmi Viktorom Fekiačom Lukášom Lunterom a obrancom Adamom Kobolkom. Semifinalista play off uplynulého ročníka Tipos extraligy o tom informoval na klubovom webe.



Tridsaťdvaročný Fekiač je odchovancom HKM. V drese Zvolena nastúpil počas uplynulého ročníka už do svojej deviatej sezóny a pred ním je tak “okrúhla” desiata. Spolu s vyraďovacou časťou v ňom odohral 44 duelov, v ktorých nastrieľal 4 góly a na ďalších 10 asistoval.



Lunter nastúpil celkom v 42 dueloch a zaznamenal v nich tri góly a štyri asistencie. Dvadsaťšesťročný krídelník v dôležitom prvom domácom zápase štvrťfinálovej série so Spišskou Novou Vsou strelil víťazný gól.



Trojicu uzatvára 24-ročný bek Kobolka. Ružomberský rodák počas vyraďovacej fázy pôsobil v obrannom páre s Lotyšom Kristofersom Bindulisom a v rámci celej sezóny obliekol zvolenský dres v 44 súbojoch. Získal v nich jeden kanadský bod za asistenciu a to v decembrovom derby proti Banskej Bystrici pri vysokom víťazstve 6:1.