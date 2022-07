POZOR: Pre zápas treba v Bratislave počítať s dopravnými obmedzeniami

Bratislava 27. júla (TASR) - Vodiči budú musieť v stredu v Bratislave počítať s dopravnými obmedzeniami. Dôvodom bude príchod futbalových fanúšikov Ferencvárosu Budapešť na zápas so Slovanom. Dôjde k úplnému uzatvoreniu Tomášikovej ulice od 16.30 h, a to v úseku od Vajnorskej ulice po Trnavskú cestu. Informovala bratislavská krajská polícia, ktorá stredajší zápas považuje za rizikový. Môže dôjsť aj k narušeniu verejného poriadku.



Obmedzenia v cestnej premávke sa budú týkať Bajkalskej ulice, od križovatky s Vajnorskou ulicou v úseku po Trnavskú cestu. Ďalej Príkopovej ulice, Viktora Tegelhoffa a Kalinčiankovej ulice. "Uvedené ulice nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti miesta konania športového podujatia budú v rámci pripravovaných bezpečnostných opatrení úplne uzavreté," upozornili policajti. Občanov zároveň vyzývajú, aby neparkovali autá v oblasti železničnej stanice Nové Mesto, predstaničného námestia a Tomášikovej ulice.



V teréne budú policajti zo všetkých okresných veliteľstiev mestskej polície a z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie spolu so psami. Hovorca bratislavskej mestskej polície Peter Borko priblížil, že ich úlohy sa budú viazať s okolím Národného futbalového štadióna aj s posilnením dohľadu nad verejným poriadkom v meste.



Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, na území ktorej sa štadión nachádza, zároveň rozhodla o zákaze alkoholu v okolí štadióna a na ňom. Zákaz bude platiť pred i po zápase.



Miestna samospráva tiež na svojej webovej stránke informovala, že od 15.00 h budú uzatvorené vstupy a výstupy z areálu Kuchajda od Vajnorskej ulice i od Novomestského športového klubu. Od 16.00 h uzatvoria aj detské ihrisko Nová doba. Letné kino, ktoré organizuje mestská časť každú stredu na Kuchajde, sa presúva na 28. júla.



Pre futbalový zápas bude celý deň uzavretá Grasalkovičova (Prezidentská) záhrada v centre Bratislavy.



"Fanúšikov, ktorí sa plánujú zúčastniť na tomto športovom podujatí, touto cestou vyzývame, aby sa nedopúšťali protiprávnych konaní pred, počas ani po skončení športového podujatia na štadióne alebo v jeho blízkosti a riadili sa pokynmi usporiadateľov," apelujú policajti.