Vodná slalomárka Mintálová nebude štartovať na záverečných podujatiach

Bratislava 4. septembra (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová nebude štartovať na záverečných podujatiach Svetového pohára v tejto sezóne. Oznámila to na svojom profile na facebooku. Dôvodom je zlá atmosféra, ktorá na ňu doľahla po kritike za výkony na OH v Paríži.



Tímový líder slovenských vodných slalomárov Martin Stanovský podrobil po skončení OH kritike viacerých reprezentantov. Odniesla si to najmä Mintálová. "Jej 9. miesto v K1 znamená, že sa oproti minulej olympiáde vôbec neposunula, hoci mala násobne viac prostriedkov na prípravu oproti minulosti. Navyše v kajak krose nepostúpila ani do štvrťfinále. Na druhej strane je to pre Elišku najlepší tohtoročný výsledok. Som veľmi prekvapený, že takáto talentovaná pretekárka nerastie tak, ako by sme očakávali. Očakával by som od nej poctivejší prístup k príprave, ale napríklad aj takú samozrejmú vec, ako je dodržiavanie základných tímových pravidiel. Eliška sa v tíme dožaduje najväčšej pozornosti a najväčšieho servisu," uviedol.



Mintálová sa voči týmto slovám ostro ohradila a na sociálnych sieťach sa jej zastali tréneri, ale aj reprezentačný kolega Jakub Grigar. "Po dôkladnom zvážení celej situácie som sa po dohode s mojim trénerom rozhodla, že na záverečných podujatiach Svetového pohára 2024 už pretekať nebudem. Je mi to naozaj ľúto, pretože Ivrea a La Seu sú moje srdcovky, na ktorých som dokázala dosiahnuť nádherné medailové výsledky. Toto rozhodnutie neprišlo zo dňa na deň. Olympijský rok mal byť vyvrcholením celého nášho snaženia. Počas celého obdobia od predchádzajúcej olympiády som robila maximum pre dosiahnutie najvyšších cieľov a stále som verila, že moje ciele sú aj cieľmi Slovenskej kanoistiky. Namiesto podpory však len neustála konfrontácia a polená pod nohami. Stanovského hodnotenie našich výkonov a práce je už iba vrcholom tohto likvidačného ľadovca. Som športovkyňa ktorá naozaj miluje tvrdú prácu, pocit únavy, ale aj pocit radosti z dobrých výkonov. Žiaľ, v tejto atmosfére to možné nie je. Verím, že toto moje rozhodnutie pochopíte. Ďakujem z celého srdca Vojenské Športové Centrum Dukla za podmienky ktoré mi vytvárate a ospravedlňujem sa za to, že som to v tomto roku nezvládla," napísala Mintálová.