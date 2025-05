Vodná slalomárka Paňková: Ešte nie som superman

Vaires-sur-Marne 17. mája (TASR) - Zuzana Paňková chcela po bronze v K1 pridať v sobotu na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome cenný kov aj v „céjednotke“, no štyri štarty za jeden deň si vyžiadali daň a vo svojej druhej disciplíne obsadila ôsme miesto. To ju po dojazde do cieľa evidentne mrzelo, no brala to športovo a vyhlásila: „Ešte nie som superman, aj keby som chcela byť.“



Len dvadsaťročná pretekárka si doobeda odkrútila semifinále i finále v kajaku, v ktorom obhajovala striebornú pozíciu z vlaňajšieho šampionátu v slovinskom Tacene. I keď skončila o priečku nižšie, z druhej individuálnej medaily z ME v kariére mala veľkú radosť. Tým sa však jej sobotňajší program neskončil a popoludní ju čakali preteky v C1.



Po piatom mieste v semifinále siahala vo finále na ďalší cenný kov, no ťuk na štrnástej bránke sen naštrbil a chybičky v závere ho rozplynuli. „Ako veľký neúspech to neberiem, jednoducho sme išli prvýkrát v novom programe a ukázalo sa, že máme čo doháňať. Ešte nikdy som to nešla a boli tam rezervy. V oboch kategóriách som mala šance na medaily, v singli sa to nepodarilo, ale taký je šport,“ povedala pre TASR.



Štyri štarty v jeden deň na vrcholnom podujatí absolvovala prvýkrát a ukázalo sa to ako ťažký oriešok. „Keby som mala energiu dotiahnuť ešte tých dvanásť brán, tak by to bolo dobré. Povedala som si, že je to ešte v pohode, lebo aj s jedným ťukom dokážem byť v top 3, som dostatočne rýchla. No chcela som to stiahnuť a po druhom ťuku som už vedela, že je koniec. Posledné brány som už vypustila,“ priznala.



Paňková však verí, že do budúcnosti sa dokáže pripraviť na „dvojboj“: „Medailu aj teraz vnímam ako veľký úspech. V kajaku som išla úplné bomby a prejavilo sa to. Ešte nie som superman, aj keby som chcela byť. Predsa len mám dvadsať a verím, že môj čas ešte príde.“



