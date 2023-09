Vodná slalomárka Paňková obsadila na MS vo finále C1 8. miesto

Majstrovstvá sveta - výsledky:



C1 - finále:



1. Mallory Franklinová 108,05 s (0), 2. Kimberley Woodsová (obe V. Brit.) +0,42 (0), 3. Jessica Foxová (Aus.) +0,89 (2),... 8. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) +11,02 (6)



Lee Valley 22. septembra (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila v C1 na MS v britskom Lee Valley 8. miesto. Zlatú medailu získala domáca pretekárka Mallory Franklinová, na ktorú Slovenka stratila 11,02 sekundy. Striebro si vybojovala ďalšia Britka Kimberley Woodsová (+0,42), na bronzovej priečke figurovala Austrálčanka Jessica Foxová (+0,89), ktorú o zlato pripravili dve trestné sekundy.Paňková nazbierala vo finále až šesť trestných sekúnd, ktoré ju odsunuli z boja o medaily. V prvej polovici trate nechytila žiadnu z bránok, stalo sa tak až v druhej časti, keď prvú chybu vyprodukovala na "dvanástke". V prípade bezchybnej jazdy by Slovenka finišovala na štvrtej pozícii. Do finále sa neprebojovali Emanuela Luknárová (15.) a Soňa Stanovská (18.).Osemnásťročná slovenská kanoistka v semifinále vybojovala v tejto disciplíne pre Slovensko miestenku na OH2024. Tú získalo dvanásť najlepších krajín na olympijskom kanáli z roku 2012.Okrem Slovenska si zaistili v Lee Valley olympijskú účasť aj Andorra, USA, Austrália, domáci Briti, Česko, Nemecko, Brazília, Španielsko, Taliansko, Ukrajina a Slovinsko. Ešte jednu miestenku dostane najlepšia krajina z ME, ktorej sa nepodarilo postúpiť na MS.O konkrétnej pretekárke, ktorá bude reprezentovať Slovensko na OH2024, rozhoduje interná nominácia. Tá pozostáva práve zo svetového šampionátu a výsledkov na podujatiach svetového pohára v La Seu d'Urgell a Paríži.