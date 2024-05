Vodná slalomárka Paňková získala na ME v Tacene striebornú medailu

Bratislava 29. mája (TASR) - Vodná slalomárka Zuzana Paňková získala na májových ME v Tacene jedinú individuálnu medailu pre Slovensko. Devätnásťročná pretekárka vybojovala svoj prvý cenný kov v jednotlivcoch v K1, kde bola nad jej sily len Poľka Klaudia Zwolinská. Paradox je, že slovenská "obojživelníčka" neštartuje na tohtoročných OH v Paríži v kanoe, ale v kajaku.



Kontinentálny šampionát v slovinskom Tacene ovplyvnilo do veľkej miery počasie. V dôsledku vysokých zrážok bol úplne zmenený program a z rozjázd sa postupovalo rovno do finále. Paňková nastupovala vo všetkých disciplínach a napriek tomu dokázala svojím spôsobom "napodobniť" vlaňajší výkon z domácich MEJ v Čunove. Aj tam bola jediná slovenská pretekárka s individuálnym pódiom. "Bol to výrazný rozdiel, mala som ísť každý deň dve, maximálne tri jazdy. Malo to trvať štyri dni. Nakoniec sa začalo krosom, ktorý býva posledný a ja som hneď vypadla. Aspoň mi to dalo dva dni pauzy a bola som oddýchnutá do kajaku. C1 už bolo naozaj náročná, išla som ME na vode, kde som nemala ani jeden tréning," opísala Paňková na stredajšej tlačovej konferencii pre TASR.



Fakt, že brala ako jediná individuálny cenný kov, berie s pokorou. "Je to niečo úžasné, už mám individuálnu medailu v elitnej kategórii. Treba tam mať aj to 'šťastíčko' a ja som ho mala," povedala mladá pretekárka. Už v stredu odchádza do Prahy, kde sú budúci víkend druhé preteky svetového pohára. Na úvodnom podujatí v Augsbrugu, ktoré je na programe tento víkend, neštartuje.



Paňková má ako členka oboch reprezentačných družstiev nabitý program a na každom podujatí, kde štartuje, preteká každý deň. "Naše preteky sa začínajú 48 hodín pred samotnou súťažou. Veľmi dôležitá je príprava a keď sa už naozaj začne, karty sú rozdané. Každá zložka prípravy však musí byť stopercentná - stravovanie, spánok, príprava či ideo-motorický tréning. Toto zvláda Zuzana veľmi dobre už vo svojom mladom veku," povedal pre TASR tréner Peter Murcko. V pomerne malej slovenskej olympijskej výprave sa vkladajú veľké nádeje práve do vodných slalomárova. V Tacene potvrdila svoju nádejnú pozíciu aj najmladšia z kvalifikovanej štvorice. "Vnímam to s veľkou pokorou. Chceme robiť dobré športové výkony a v Zuzaninom veku sa sústredíme na ich zastabilizovanie. Takýto cieľ máme v každých pretekoch a tak to bude aj na olympijských hrách. Musíme si počkať, čo z toho bude. Aj v Tacene sme podali dva kvalitné výkony - druhá bola v kvalifikácii aj vo finále," dodal Murcko.