Vodná slalomárka Škáchová vybojovala Tokio, finále jej ušlo

Ivrea 9. mája (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Monika Škáchová vybojovala miestenku na olympijské hry v Tokiu. V nedeľnom semifinále C1 na ME v Ivrei jej na to stačilo jedenáste miesto. Postup do finále jej ušiel o 0,91 sekundy. Druhá Slovenka Zuzana Paňková skončila na 19. priečke.



Škáchová mala štyri trestné sekundy a hoci držala postupovú priečku až do poslednej chvíle, napokon jej tesne ušla. Iba šestnásťročná Paňková bola najmladšou semifinalistkou, ťukla iba raz, ale na víťazku Kimberley Woodsovú z Veľkej Británie stratila až 22,54 sekundy.



Slovenky mali v Ivrei poslednú šancu získať olympijskú miestenku v C1 žien. Ukrajinka Viktorija Usová skončila šiesta, už skôr však zobrala miestenku v K1, to posunulo do Tokia Škáchovú.