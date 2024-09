Slováci skončili so šiestimi medailami, Vaško získal dve zlaté

MS vo vodnom lyžovaní:



Muži



triky: 1. Alexander VAŠKO (SR) 7380 bodov, 2. Jakub Siedlarski (Poľ.) 7200, 3. Niklas Heinicke (Nem.) 6900, ..., 9. Daniel VAŠKO, 15. Tobias ZÁMBORY, 16. Nikolas WOLF (všetci SR)



slalom: 1. Aviv Levy (Izr.) 0,5/58/9,75, 2. Alexander VAŠKO (SR) 5/58/10,75, 3. Jakub Siedlarski (Poľ.) 2,5/58/10,75, ..., 5. Samuel SAXA, 9. Tobias ZÁMBORY, 15. Nikolas WOLF (všetci SR)



skoky: 1. Erwin Zawadski (Poľ.) 61,2 m, 2. Niklas Heinicke (Nem.) 61,0 m, 3. Alexander VAŠKO (SR) 60,3 m, ..., 5. Daniel VAŠKO, 9. Tobias ZÁMBORY (obaja SR)



kombinácia: 1. Alexander VAŠKO (SR) 2870,93 bodov, 2. Niklas Heinicke (Nem.) 2704,60, 3. Jakub Siedlarski (Poľ.) 2632,64, ..., 5. Daniel VAŠKO, 6. Tobias ZÁMBORY, 10. Nikolas WOLF (všetci SR)



Ženy



triky: 5. Karin BOŘIKOVÁ, 11. Ella POKORNÁ (obe SR)







slalom: 1. Bianca Schallová (Rak.) 2,00/55/11,25, 2. Jana Chathreenová Meierová 1,50/55/11,25, 3. Phoenix Baumgardtová (obe Nem.) 1,00/55/11,25, ..., 5. Karin BOŘIKOVÁ, 7. Ella POKORNÁ (obe SR)



skoky: 1. Laura Hillenbrandová (Nem.) 39,5 m, 2. Elizaveta Dobjevičová (Izr.) 38,2, 3. Zuzana Polkowská (Poľ.) 38,0 ..., 7. Karin BOŘIKOVÁ, 8. Ella POKORNÁ (obe SR)







kombinácia: 1. Laura Hillenbrandová (Nem.) 2595,24 bodov, 2. Karin BOŘIKOVÁ (SR) 2589,82, 3. Elizaveta Dobjevičová (Izr.) 2563,54, ..., 5. Ella POKORNÁ (SR)







družstvá: 1. Nemecko 7953,69 bodov, 2. SLOVENSKO 7773,33, 3. Poľsko 7514,44



Sosnowiec 16. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant Alexander Vaško získal na majstrovstvách sveta v Poľsku dve zlaté medaily, ku ktorým pridal aj striebornú a bronzovú. Cenný kov si zo šampionátu priniesla aj Karin Bořiková, ktorá obsadila striebornú pozíciu v kombinácii. Úspech sedemčlennej výpravy potvrdila súťaž družstiev, v ktorej Slováci vybojovali striebro.Vaško premenil na zlato už prvú účasť vo finále, keď v trikoch predviedol náročné prvky a získal 7380 bodov. V slalome nestačil iba na špecialistu disciplíny Izraelčana Aviva Levyho a získal bronz. V záverečnej disciplíne skoky, ktorá je Vaškova silná stránka, sa potrápil, no napokon získal za 60,3 m bronzovú medailu. To mu v súčte stačilo na zisk vytúženého zlata v kombinácii. Slovenský slalomový špecialista Samuel Saxa skončil vo svojej silnej disciplíne na 5. mieste.Vaškova a Saxova tímová kolegyňa z košického Trixen klubu Karin Bořiková obsadila 5. miesta v trikoch a slalome a v súčte so siedmou priečkou v skokoch to stačilo na striebornú medailu v kombinácii. Slováci si z MS v poľskom stredisku Stosnowiec - Stawiki odniesli aj striebro v súťaži družstiev, keď v konkurencii 10 tímov nestačili iba na Nemecko.Slovensko reprezentovalo šesť zástupcov Trixen klubu Košice (Alexander Vaško, Daniel Vaško, Samuel Saxa, Tobias Zámbory, Karin Bořiková, Ella Pokorná), ktorých doplnil Nikolas Wolf z KVL Piešťany.