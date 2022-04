Vodné pólistky napokon budú štartovať na ME v Splite, nahradia Rusky

Split 8. apríla (TASR) - Slovenské vodné pólistky napokon budú štartovať na ME 2022 v Splite. Na turnaji nahradia Rusky, ktoré Medzinárodná plavecká federácia vylúčila zo svojich podujatí.



Slovenky štartovali vo februári 2022 na kvalifikačnom turnaji ME v Bukurešti, na ktorom obsadili v 5-člennej tabuľke nepostupové 3. miesto. Po marcovom vylúčení Ruska (aj Bieloruska) z vodnopólových súťaží zostali voľné miesta na záverečnom turnaji ME. V ženskej súťaži pripadali do úvahy tímy, ktoré obsadili 3. miesta v kvalifikačných skupinách. Slovenky mali rovnaký priemer získaných bodov (1,5) ako Švajčiarky. V ich prospech však zahralo lepšie skóre aj vyšší počet strelených gólov.



"Vedel som, že sme na tom najlepšie spomedzi družstiev, ktoré pripadajú do úvahy. Dievčatám vždy prízvukujem, že keď už ideme na kvalifikačný turnaj, tak do každého zápasu treba dať maximum. Oni to dodržali a toto je odmena. V záverečnom zápase kvalifikácie proti Írsku im už takpovediac o nič nešlo, keďže bolo jasné, že nemôžu postúpiť. Napriek tomu dali do toho všetko, zvíťazili 22:9 a aj vďaka tomu mali v konečnom dôsledku lepšie skóre než Švajčiarky. V tom zápase odviedli kvalitný výkon a tak to má byť vždy. Veľmi dôsledné boli už v príprave, preto som veľmi šťastný, že napokon postúpili na ME. Zaslúžili si to," uviedol tréner SR Szabolcs Eschwig-Hajts.



Kormidelník SR bol rád, že sa jeho zverenkám podaril postup, keďže v kvalifikačnej skupine ich sprevádzali rôzne nepríjemnosti. "Krátko pred kvalifikáciou v Rumunsku sme sa dozvedeli, že pre Covid nemôže cestovať päť hráčok. To je citeľné oslabenie. Napriek tomu sme bojovali, dievčatá išli naplno. S domácimi Rumunkami siahali na cennú remízu, o ktorú prišli až v závere. Dúfam, že Covid sa už skončí a na ME potvrdíme, že sme kvalitne pripravení," povedal Eschwig- Hajts.