Vodné pólistky skončili v skupine posledné, Španielsku podľahli 3:26

ME v Splite - ženy:



B-skupina:



SLOVENSKO - Španielsko 3:26 (0:8, 1:7, 0:5, 2:6)



Góly SR: Kováčiková 2, Kačková



A-skupina:



Maďarsko - Rumunsko 22:00 (7:0,4:0,6:0,5:0)

Split 3. septembra (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle prehrali aj vo svojom piatom zápase na ME v Splite. V sobotu nestačili na Španielky, ktorým podľahli 3:26 a na turnaji nezískali ani bod.V B-skupine tak obsadili posledné šieste miesto a v nedeľu nastúpia do záverečného zápasu o 11. miesto proti Rumunsku. To nestačilo vo svojom záverečnom stretnutí A-skupiny na Maďarsko, s ktorým prehralo 0:22.