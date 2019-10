Vodné pólistky SR idú do Turecka s náskokom a jasným cieľom

Zloženie základných skupín ME 2020:



A-skupina: SLOVENSKO/Turecko, Maďarsko, Grécko, Česko/Srbsko, Portugalsko/Chorvátsko, Rusko

B-skupina: Rumunsko/Nemecko, Holandsko, Francúzsko/Ukrajina, Španielsko, Izrael/Švajčiarsko, Taliansko

Istanbul 25. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle nastúpia v sobotu od 18.00 na 2. zápas play off kvalifikácie ME 2020. Do istanbulského zápasu si proti domácim Turkyniam vzali 10-gólový náskok z domáceho stretnutia (19:9) a sú blízko k postupu.Podľa trénera Milana Henkricha bude v odvetnom zápase mimoriadne dôležitá prvá štvrtina.poznamenal. Slovenky sa na duel v Turecku pripravovali aj v chorvátskom Varaždíne, kde absolvovali niekoľko tréningovým stretnutí.zdôraznil Henkrich.Slovenky už poznajú aj mená družstiev, s ktorými by sa stretli v základnej A-skupine na ME. Čelili by v nej Maďarsku či Rusku a poznajú aj dvojice, z ktorých by im vzišli ďalší súperi.uviedol Henkrich.