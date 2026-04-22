Vodné pólistky SR prehrali s Maltou 11:13 po pok. hodoch

Ilustračné foto. Foto: TASR

Autor TASR
Gzira 22. apríla (TASR) - Slovenské vodné pólistky si zapísali prehru aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji II. divízie Svetového pohára. V stredu podľahli v maltskej Gzire domácim reprezentantkám vo vyrovnanom dueli 11:13 po pokutových hodoch, v riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 10:10. Štyri góly SR dala Dina Telypková.

Slovenky vstúpili do turnaja v utorok vysokou prehrou 3:23 s Chorvátkami. Účinkovanie v ligovej fáze zakončia vo štvrtok o 18.00 h súbojom s Argentínou.



II. divízia Svetového pohára - ženy

A-skupina:

Malta - SLOVENSKO 13:11 po pokutových hodoch (4:5, 2:3, 3:0, 1:2 - 3:1)

Góly SR: Telypková 4, Vitalianová a Držíková po 2, Sedláková a L. Vargová 1
