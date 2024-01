Vodné pólo: Francúzi si na ME zahrajú o 9. miesto proti Gruzíncom

skupina o 9.- 12. miesto:



Francúzsko - Holandsko 16:9 (4:2, 4:3, 4:2, 4:2)



Gruzínsko - Nemecko 15:10 (1:2, 5:4, 2:3, 7:1)

o 13. miesto:



SLOVENSKO - Slovinsko 14:10 (3:2, 4:2, 3:4, 4:2)



zostava a góly SR: Hoferica - Kaid 1, Tisaj, Matejka, Bačo, Bielik 1, Maroš Tkáč 1, Marek Tkáč 2, Furman 1, Mihál 1, Čaraj 2, Baláž 5

zápas o 15. miesto:



Izrael - Malta 16:17 (4:4, 3:1, 2:2, 3:5 - 4:5)

Dubrovník 13. januára (TASR) - Vodní pólisti Gruzínska zdolali na ME v Chorvátsku hráčov Nemecka 15:10 a zahrajú si o konečné 9. miesto proti Francúzom. V súboji o konečnú 12. priečku sa stretnú Nemci s Holanďanmi.Slovenskí reprezentanti zvíťazili v sobotňajšom zápase nad Slovinskom 14:10 a na európskom šampionáte tak obsadili konečné 13. miesto. Najlepší strelec slovenského tímu bol v stretnutí s piatimi presnými zásahmi Samuel Baláž.Slováci mali duel pevne vo svojich rukách a ani raz nedovolili súperovi ujať sa vedenia. Dôležitý gól strelili v záverečnej sekunde druhej štvrtiny, keď na 7:4 zvýšil Baláž. Ten istý hráč zabezpečil svojmu tímu aj štvorgólový náskok v úvode tretej časti. Pred poslednou štvrtinou Slováci viedli 10:8, no drámu v závere nepripustili a stretnutie doviedli do zdarného konca.