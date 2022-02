Do kádra vodnopólovej reprezentácie sa vráti dlhoročný kapitán Zaťovič

Nominácia Slovenska na zápas Svetovej ligy do Terstu: Martin Laciak, Adam Šimkovič, Michal Varga, Adam Furman, Matej Čaraj, Boris Juhász, Maximilián Molnár, Branislav Balogh, Andrej Kováčik, Patrik Tisaj, Marco Mihál, Róbert Kaid ml., Pavol Tabačár - náhradníkom je Alexander Ravinger



Nominácia Slovenska na kvalifikáciu o postup na ME do gruzínskeho Tbilisi: Martin Laciak, Adam Šimkovič, Juraj Zaťovič, Adam Furman, Matej Čaraj, Andrej Zareva, Marek Tkáč, Lukáš Ďurík, Samuel Baláž, Róbert Kaid ml., Marco Mihál, Branislav Balogh, Andrej Kováčik, Patrik Tisaj - náhradníkmi sú Boris Juhász a Michal Varga



Bratislava 14. februára (TASR) - Dlhoročný kapitán slovenskej vodnopólovej reprezentácie Juraj Zaťovič sa pred kvalifikáciou o postup na ME 2022 v gruzínskom Tbilisi vráti do kádra národného tímu. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej plaveckej federácie (SPF).uviedol Zaťovič, ktorý v závere minulého roka pomohol svojimi výkonmi KVP Nováky k zisku v poradí 16. Slovenského pohára do klubovej vitríny.Víťaz vodnopólovej Európskej ligy s chorvátskym Primoracom Kotor sa udržiaval v "tempe" a žiadne tréningové výpadky nepociťuje:Ambíciou Slovákov bude štvrtý raz za sebou sa dostať sa na ME v konkurencii domáceho Gruzínska, Bieloruska a Poľska. Na šampionát sa dostanú najlepší dvaja.Ešte pred kvalifikáciou ME (17.-20. februára) čaká zverencov trénerskej dvojice Peter Nižný a Karol Bačo mladší v utorok o 19.00 h v Terste prvý skupinový zápas Svetovej ligy vodných pólistov proti domácemu Taliansku.