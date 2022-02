Slovenské vodné pólistky stratili prehrou s Rumunskom šancu na postup

kvalifikácia ME 2022:

A-skupina:

Slovensko - Rumunsko 8:9 (2:1, 0:2, 2:4, 4:2)



Góly SR: Kováčiková, Kurucová, Kačková po 2, Sedláková a Šepeľová po 1.

tabuľka A-skupiny:



1. Nemecko 2 2 0 0 27:10 6



2. Rumunsko 2 2 0 0 24:12 6



3. SLOVENSKO 3 1 0 2 29:26 3



4. Írsko 2 0 1 1 12:23 1



5. Ukrajina 3 0 1 2 19:40 1

Bukurešť 18. februára (TASR) - Slovenské vodné pólistky prehrali vo svojom treťom zápase v A-skupine kvalifikácie ME 2022 s domácim Rumunskom 8:9. Bol to pre ne už druhý zápas v priebehu piatka, v prvom podľahli Nemecku 4:12. Po dvoch prehrách stratili šancu na postup na ME. Kvalifikačný turnaj v Bukurešti uzavrú sobotným zápasom s Írskom (8.30 h).sobota, 19. februára: SR - Írsko /8.30/