Ženy na turnaj v Novákoch, Ragusová: Chceme to využiť

Kvalifikačný turnaj ME 2026 žien /Nováky/:



piatok, 6. júna: Izrael - Švédsko /18.00/



sobota, 7. júna: SLOVENSKO - Švédsko /18.00/



nedeľa, 8. júna: SLOVENSKO - Izrael /11.00/







nominácia SR na kvalifikačný turnaj ME 2026:



brankárky: Simona Pakánová, Ella Pechová, hráčky: Alina Kopolovecová, Adriana Kovalčiková, Sandra Holičová, Lea Držíková, Barbora Baranovičová, Nela Mešterová, Tamara Kolářová, Martina Kiernoszová, Lenka Garančovská, Karin Kačková, Janka Kurucová, Dina Telypková, Monika Sedláková.



Nováky 3. júna (TASR) - Vodné pólistky Slovenska vstúpia do turnaja kvalifikácie ME 2026 v Národnom centre vodného póla v Novákoch s cieľom potvrdiť výhodu domáceho prostredia. V konkurencii Izraela a Švédska sa popasujú o dve postupové miestenky v snahe zabezpečiť si 5. účasť na európskom šampionáte. Trénerka Cinzia Ragusová verí, že slovenské družstvo poteší domácich priaznivcov výkonmi, no najmä vytúženým postupom.Presný termín ani dejisko ME 2026 zatiaľ nie sú známe, no s najväčšou pravdepodobnosťou sa uskutočnia počas alebo po ME mužov, ktoré sa budú konať 10. - 25. januára v Srbsku. Slovenky nechcú chýbať medzi európskou špičkou a v Novákoch chcú potešiť domácich priaznivcov.Turnaj odštartuje piatkovým súbojom Izraela so Švédskom (18.00), po ktorom si s týmito súpermi cez víkend zmerajú sily domáce reprezentantky.konštatovala Ragusová.Slovenky nedávno ladili formu práve v nováckom bazéne na turnaji Slovakia Cup 2025, na ktorom si okrem domáceho tímu zahrali aj Turecko a Ukrajina.prezradila Ragusová pre swimmsvk.sk.