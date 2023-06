Slovenky čaká boj o jednu miestenku, Ragusová: Zdolateľní súperi

zostava SR v kvalifikácii ME 2024:



brankárky: Emma Dvoranová, Karolína Šándriková



hráčky: Beáta Kováčiková, Janka Kurucová, Daniela Kátlovská, Natália Pecková, Miroslava Stankovianska, Karin Kačkovám, Martina Kiernoszová, Monika Sedláková, Dina Telipková, Katarína Kissová, Katarína Grežďová, Barbora Baranovičová



realizačný tím:



hlavná trénerka: Cinzia Ragusová



asistent: Ján Baranovič



vedúca družstva/fyzioterapeutka: Zuzana Grežďová st.







program SR na kvalifikačnom turnaji v Burgase:



sobota, 24. júna:



Malta - SR /19.00/



nedeľa, 25. júna:



Bulharsko - SR /12.00/









Košice 20. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle sa počas nasledujúceho víkendu popasujú v Burgase o postup na ME 2024. V konkurencii domáceho Bulharska a Malty bude v hre jediná miestenka na záverečný turnaj. Slovenky budú v pozícii favoritiek turnaja, no trénerka Cinzia Ragusová upozornila, že o všetkom sa rozhodne až v bazéne:Staronová kormidelníčka slovenského tímu verí svojmu družstvu, z ktorého cíti túžbu po postupe. Výrazným pozitívom je chuť reprezentovať.prezradila Ragusová.Príprava na kvalifikačný turnaj však priniesla aj negatívne stránky:uviedla Ragusová, ktorá vníma kvalifikačný turnaj aj ako začiatok novej etapy.Na záverečnom turnaji v Izraeli sa zvýši počet štartujúcich tímov z 12 na 16. Vďaka umiestneniu v najlepšej osmičke ME 2022 sa na turnaj automaticky kvalifikovali Španielsko, Grécko, Taliansko, Holandsko, Maďarsko, Izrael, Francúzsko a Chorvátsko. Slovenky obsadili na európskom šampionáte v Splite posledné 12. miesto.