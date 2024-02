Vodní pólisti Maďarska zdolali Kazachstan 28:1

MS v plaveckých športoch - vodné pólo:



muži



A-skupina:



Austrália - Španielsko 9:15 (2:4, 3:2, 2:4, 2:5)



JAR - Chorvátsko 6:29 (2:7, 1:7, 3:7, 0:8)







tabuľka



1. Španielsko 3 3 0 0 0 46:20 9**



2. Chorvátsko 3 2 0 0 1 48:24 6*



3. Austrália 3 1 0 0 2 46:35 3*



4. JAR 3 0 0 0 3 18:79 0







B-skupina:



Grécko - Francúzsko 13:12 (3:3, 4:3, 3:2, 3:4)



Brazília - Čína 8:10 (3:2, 2:1, 1:3, 2:4)







tabuľka:



1. Grécko 3 3 0 0 0 60:22 9**



2. Francúzsko 3 2 0 0 1 44:33 6*



3. Čína 3 1 0 0 2 25:48 3*



4. Brazília 3 0 0 0 3 23:49 0







C-skupina:



Čierna Hora - Japonsko 13:11 (3:2, 2:3, 4:0, 4:6)



Srbsko - USA 14:12 (2:3, 3:4, 6:1, 3:4)







tabuľka:



1. Srbsko 3 3 0 0 0 45:28 9**



2. Čierna Hora 3 1 1 0 1 35:40 5*



3. USA 3 1 0 1 1 45:35 4*



4. Japonsko 3 0 0 0 3 26:48 0







D-skupina:



Kazachstan - Maďarsko 1:28 (0:8, 0:5, 0:8, 1:7)



Rumunsko - Taliansko 10:16 (3:4, 4:4, 2:5, 1:3)







tabuľka:



1. Maďarsko 3 2 1 0 0 58:23 8**



2. Taliansko 3 2 0 1 0 63:28 7*



3. Rumunsko 3 1 0 0 2 43:34 3*



4. Kazachstan 3 0 0 0 3 7:86 0







**-postup do štvrťfinále



* -postup do play off o štvrťfinále



Dauha 9. februára (TASR) - Vodní pólisti Španielska, Grécka, Srbska a Maďarska postúpili priamo do štvrťfinále na MS v katarskej Dauhe. V štyroch základných skupinách potvrdili pozíciu favoritov a obsadili v nich prvé miesta. Ich štvrťfináloví súperi vzdídu z play off, do ktorej postúpilo osem tímov, ktoré sa umiestnili na druhých a tretích miestach. Reprezentácie JAR, Brazílie, Japonska a Kazachstanu, ktoré obsadili posledné štvrté miesta v skupinách, budú hrať o 13.- 16. miesto.Vodní pólisti Maďarska potvrdili pozíciu favorita a v piatok zdolali Kazachstan 28:1 a s ôsmimi bodmi triumfovali v základnej D-skupine. Kazachstan prehral všetky tri duely a bude hrať o 13.- 16. miesto. V záverečnom zápase v "déčku" zvíťazili reprezentanti Talianska nad Rumunskom 16:10. V ich súboji išlo už iba o lepšiu pozíciu do play off o štvrťfinále, keďže o víťazovi skupiny a aj o tíme na poslednom 4. mieste už bolo rozhodnuté.Istotu štvrťfinále si zabezpečili aj Španieli. V priamom súboji o prvenstvo v A-skupine zdolali Austráliu 15:9.Plný počet bodov v B-skupine získali Gréci, ktorí sa so základnou fázou rozlúčili tesným víťazstvom nad Francúzskom 13:12.V C-skupine triumfovali hráči Srbska, ktorí v piatok dosiahli tretí triumf, keď zdolali USA 14:12. Japonci obsadili v "céčku" posledné 4. miesto a čaká ich skupina o 13.- 16. miesto.