Vodné pólo: Obhajcovia zlata Srbi v B-skupine s Chorvátskom a Č. Horou

zloženie základných skupín OH v Tokiu:

muži:



A-skupina: JAR, USA, Maďarsko, Grécko, Japonsko, Taliansko



B-skupina: Austrália, Chorvátsko, Srbsko, Španielsko, Kazachstan, Čierna Hora





ženy:



A-skupina: Austrália, JAR, Holandsko, Španielsko, Kanada



B-skupina: Rusko, Čína, Maďarsko, USA, Japonsko

Rotterdam 21. februára (TASR) - Vodní pólisti Srbska začnú cestu za obhajobou zlata na OH v Tokiu v základnej A-skupine. Favoritmi B-skupiny budú majstri sveta Taliani aj víťazi ME Maďari. Žreb základných skupín olympijského turnaja sa uskutočnil v Rotterdame, ktorý bol v uplynulých dňoch dejiskom kvalifikačného turnaja mužov.Turnaj mužov ponúkne reprízu finále z OH 2016 už v základnej skupine, v ktorej na seba narazia Chorváti so Srbskom. Zo základných skupín do štvrťfinále postúpia po štyri najlepšie tímy.