Vodné pólo: Reprezentantkám bude počas sviatkov chýbať rodina

Košice 11. apríla (TASR) - Voda je ich život a nevyhýbajú sa jej ani na Veľkú noc. Vodné pólistky Daniela Kátlovská a Janka Kurucová však vedia, že tohtoročné veľkonočné sviatky budú skromnejšie aj v dodržiavaní tradícií. Opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu zásadne ovplyvnia počty návštev v domácnostiach a "práve za stretnutím väčšieho rodinného kruhu mi bude viac smutno než za "oblievačkou," uviedla Kátlovská pre TASR.



Rovnako ako väčšina obyvateľstva sú aj obe slovenské reprezentantky doma. Inak tomu nebude ani počas Veľkej noci. "U nás sú Vianoce aj Veľká noc najmä o rodine, keďže počas roka nie je veľmi čas na veľké stretnutia. Na veľkonočné tradície som si zvykla, keďže som vyrastala medzi viacerými mužmi, tak som nemala na výber. Vedro, vaňa alebo hadica spoza domu, to už k tomu patrí. Ale nemám s tým problém, veď ja mám k vode blízko," prezradila Kátlovská s úsmevom. So spoluhráčkami z rumunského družstva Rapid Bukurešť sa rozlúčila krátko pred koncom základnej časti. V tom čase ostávali odohrať ešte dve kolá, mali sme hrať aj Dunajský pohár. Ja som mala v pláne aj olympijskú kvalifikáciu, no ako vieme, všetko padlo. V Rumunsku ešte nie je stanovený definitívny osud ligy. Možno čakajú, či sa ešte nájde termín na dohratie tých dvoch kôl. "Aj pre náš tím by to bolo zaujímavé, pretože na čele tabuľky máme rovnaký počet bodov ako Steaua," povedala Kátlovská. Vedenie rumunskej súťaže rozhodne v najbližších týždňoch, ako pravdepodobný scenár sa ukazuje predčasné ukončenie ročníka. Kátlovská by sa v takom prípade mohla zamerať na záver štúdia: "Cvičím podľa videí, ktoré dostávam aj od klubu a píšem diplomovú prácu, keďže v tomto ročníku končím biomedicínu na Strojníckej fakulte TUKE. Presný termín štátnic ešte nepoznáme, ale viem, že budú v júni a že budeme pred komisiu chodiť jednotlivo, samozrejme s rúškom a rukavicami."



V domácom prostredí je aj Janka Kurucová. Kapitánka ŠG Olympia Košice je so spoluhráčkami v kontakte aspoň virtuálne. "Komunikujeme cez sociálne siete, ale nie je to ono. Prakticky nič nemôžeme robiť spoločne, najmä nie trénovať a chýba nám to. Už sa veľmi tešíme na to, keď sa znovu stretneme," priznala pre TASR. Na bazénovú vodu si bude musieť ešte počkať, ale k tej obyčajnej si nepochybne "pričuchne" počas veľkonočných sviatkov. "Voda je najmenší problém, s tou som kamarátka," povedala s úsmevom. "Horšie je prezliekať sa viackrát za deň. Tieto sviatky často trávime u babky na dedine a tam sa na Veľkonočný pondelok chodí od domu k domu. Spomínam si, že raz som sa prezliekala 14-krát za deň. Ale beriem to, je to v rámci zábavy, hoci už sa toho pomaly upúšťa," poznamenala Kurucová.