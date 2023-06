Vodné pólo: Slováci v druhom zápase kvalifikácie podľahli Srbsku 8:15

C-skupina kvalifikácie ME, Istanbul:



SLOVENSKO - Srbsko 8:15 (2:3, 3:3, 2:4, 1:5)

Góly SR: Marek Tkáč 3, Baláž 2, Zaťovič, Maroš Tkáč a Čaraj po 1

zostávajúci program SR:



nedeľa, 25. júna:



Veľká Británia - SR /11.30/

tabuľka C-skupiny:



1. Srbsko 2 2 0 0 43:8 6



2. SLOVENSKO 2 1 0 1 19:21 3



3. Turecko 1 0 0 1 6:11 0



4. V. Británia 1 0 0 1 0:28 0



Istanbul 24. júna (TASR) - Slovenskí vodní pólisti prehrali vo svojom druhom zápase v C-skupine kvalifikácie ME 2024 so Srbskom 8:15. Favoritovi skupiny vzdorovali v Istanbule najmä v prvom polčase, po ktorom prehrávali iba o gól, no v záverečnej štvrtine inkasovali päťkrát a napokon podľahli rozdielom siedmich gólov. Slováci uzavrú účinkovanie na turnaji nedeľňajším zápasom proti outsiderovi skupiny Veľkej Británii, v prvom dueli zdolali domáce Turecko 11:6. Na záverečný turnaj sa prebojujú víťazi štyroch kvalifikačných skupín a tri najlepšie tímy z druhých miest.hlasy /zdroj: SPF/:Karol Bačo ml., asistent trénera SR: "Samuel Baláž, kapitán SR: "