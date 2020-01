Slovenky budú na ME po 27 rokoch

Nominácia SR: Daniela Kátlovská, Natália Pecková, Janka Kurucová, Ivana Majláthová, Kristína Horváthová, Beáta Kováčiková, Miroslava Stankovianska, Emma Junasová, Emoke Kissová, Katarína Kissová, Tamara Kolářová, Monika Sedláková, Lenka Garančovská.

Zloženie základných skupín ME 2020:



A-skupina: SLOVENSKO, Maďarsko, Grécko, Srbsko, Chorvátsko, Rusko



B-skupina: Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Španielsko, Izrael, Taliansko

Program SR na ME:



Nedeľa, 12. januára: SR - Rusko /11.30/



Pondelok, 13. januára: SR - Maďarsko /19.00/



Streda, 15. januára: Grécko - SR /14.30/



Piatok, 17. januára: SR - Srbsko /17.30/



Nedeľa, 19. januára: SR - Chorvátsko /13.00/

Budapešť 11. januára (TASR) – Po 27 rokoch sa na majstrovstvách Európy vo vodnom póle (12.-25. januára) predstavia aj slovenské reprezentantky. Do Budapešti cestujú s tromi reálnymi cieľmi, najmä však optimisticky naladené a vedomé si svojich kvalít i predností súperov.priznal tréner Milan Henkrich. Slovenské reprezentantky v rozhodujúcom dvojzápase zdolali Turecko. V rámci prípravy na šampionát v Budapešti absolvovali výcvikový tábor v Novákoch i turnaj v Srbsku, kde sa stretli s domácimi hráčkami, Izraelom i Nemeckom.Zaujímavou súčasťou prípravy boli aj tri zápasy s juniorským tímom Maďarska. Tréner Henkrich videl v hre svojich zvereniek pozitíva i negatíva.Slovenky nebudú patriť k favorizovaným družstvám, skôr naopak. Každý získaný bod bude mať svoju cenu, najmä v úvodných troch zápasoch budú čeliť mimoriadne silným súperom.prognózoval Henkrich.Podobne vnímajú situáciu aj samotné hráčky.poznamenala Janka Kurucová.Zo šesťčlennej skupiny postúpia do vyraďovacej fázy prvé štyri družstvá. Ak trojica favoritov naplní prognózy, tak by o štvrté postupové miesto mali súperiť práve Slovenky, Chorvátky a Srbky.priznala Daniela Kátlovská.Henkrich vníma nadšenie hráčok, ktoré budú mať v Budapešti aj početnú divácku podporu. Uvedomuje si, že bude jeho úlohou správne nastaviť dievčatá, aby našli správnu mieru medzi prehnaným rešpektom a uspokojením sa zo samotnej účasti na ME.konštatoval Henkrich.Aj hráčky veria, že z Budapešti odídu s dobrým pocitom.uviedla Kátlovská.