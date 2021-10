Slovenské vodné pólistky zdolali Peru, na MS majú 15. miesto

Výsledky žien SR na MS do 20 rokov:

základná A-skupina:



SR - Nemecko 8:12 (2:2, 3:3, 2:4, 1:3)



SR - Grécko 7:32 (2:9, 3:9, 2:6, 0:8)



SR - Taliansko 7:26 (1:6, 3:7, 2:7, 1:6)



o 13.- 16. miesto:



SR - JAR 10:13 (4:4, 1:1, 2:3, 3:5)



o 15. miesto:



SR - Peru 15:7 (5:0, 4:4, 2:1, 4:2)

Netanya 14. októbra (TASR) - Slovenské reprezentantky vo vodnom póle obsadili 15. miesto na MS hráčok do 20 rokov. V zápase o konečné umiestnenie zdolali rovesníčky z Peru 15:7. Bolo to pre ne jediné víťazstvo na turnaji.V piatok sú na programe ďalšie zápasy o umiestnenie a aj oba semifinálové zápasy. V nich sa stretnú Grécko s Maďarskom a Taliansko so Španielskom.