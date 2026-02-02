Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodné pólo: Slovenky zdolali Rumunsko 16:12 a obsadili 15. miesto

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Funchal 2. februára (TASR) - Slovenské vodné pólistky obsadili na majstrovstvách Európy konečné 15. miesto. V pondelkovom stretnutí o umiestnenie zdolali v portugalskom Funchale hráčky Rumunska 16:12 a na turnaji zaznamenali svoje jediné víťazstvo. V základnej A-skupine prehrali postupne s Gréckom (7:24), Nemeckom (11:22) a Francúzskom (13:21). V skupine o 9.-16. priečku následne podľahli Srbsku (4:12) a Turecku (9:13).

ME vo vodnom póle v portugalskom Funchale - ženy:

zápas o 15. miesto:

SLOVENSKO - Rumunsko 16:12 (4:2, 5:4, 3:2, 4:4)

