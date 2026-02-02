< sekcia Šport
Vodné pólo: Slovenky zdolali Rumunsko 16:12 a obsadili 15. miesto
Autor TASR
Funchal 2. februára (TASR) - Slovenské vodné pólistky obsadili na majstrovstvách Európy konečné 15. miesto. V pondelkovom stretnutí o umiestnenie zdolali v portugalskom Funchale hráčky Rumunska 16:12 a na turnaji zaznamenali svoje jediné víťazstvo. V základnej A-skupine prehrali postupne s Gréckom (7:24), Nemeckom (11:22) a Francúzskom (13:21). V skupine o 9.-16. priečku následne podľahli Srbsku (4:12) a Turecku (9:13).
