Vodné pólo: Slovenky zvíťazili nad Maltou 16:10 v úvode kvalifikácie

A-skupina kvalifikácie ME - Burgas:



Malta - SLOVENSKO 10:16 (2:2, 1:5, 5:4, 2:5)



Góly SR: Pecková 4, Stankovianska 3, Kováčiková a Kiernoszová po 2, Baranovičová, Kačková, Sedláková, Telipko a Kissová po 1

tabuľka A-skupiny:



1. SLOVENSKO 1 1 0 0 16:10 3



2. Bulharsko 1 1 0 0 11:7 3



3. Malta 2 0 0 2 17:27 0

Burgas 24. júna (TASR) - Slovenské vodné pólistky zvíťazili nad Maltou 16:10 vo svojom úvodnom zápase kvalifikačného turnaja ME 2024. Pre ich súperky to bol už druhý a zároveň posledný zápas v Burgase a po dvoch prehrách obsadili v trojčlennej tabuľke posledné miesto. O víťazovi a zároveň postupujúcom tíme rozhodne nedeľňajší duel medzi Slovenkami a hráčkami domáceho Bulharska (od 11.30 SELČ). Na záverečný turnaj ME postúpi iba víťaz skupiny.