Vodné pólo: Španielky na MS zdolali Francúzsko, vyhrali B-skupinu

A-skupina:



Brazília - Holandsko 5:27 (1:7, 1:4, 2:7, 1:9)



USA - Kazachstan 32:3 (8:0, 8:0, 9:1, 7:2)



tabuľka:



1. USA 3 3 0 0 0 63:16 9*



2. Holandsko 3 2 0 0 1 62:19 6**



3. Kazachstan 3 0 1 0 2 23:74 2**



4. Brazília 3 0 0 1 2 25:64 1

B-skupina:



Španielsko - Francúzsko 14:7 (2:0, 5:4, 4:1, 3:2)



Grécko - Čína 22:9 (7:2, 4:2, 6:1, 5:4)



tabuľka:



1. Španielsko 3 3 0 0 0 48:20 9*



2. Grécko 3 2 0 0 1 41:31 6**



3. Čína 3 0 1 0 2 25:50 2**



4. Francúzsko 3 0 0 1 2 23:36 1

C-skupina:



Singapur - Nový Zéland 4:30 (1:10, 0:9, 0:5, 3:6)



Maďarsko - Austrália 13:9 (4:2, 4:3, 3:1, 2:3)



tabuľka:



1. Maďarsko 3 3 0 0 71:19 9*



2. Austrália 3 2 0 1 54:20 6**



3. Nový Zéland 3 1 0 2 44:36 3**



4. Singapur 3 0 0 3 7:101 0

D-skupina:



JAR - Veľká Británia 5:14 (2:5, 0:4, 1:5, 2:0)



Taliansko - Kanada 12:8 (4:4, 4:2, 2:2, 2:0)



tabuľka:



1. Taliansko 3 3 0 0 59:21 9*



2. Kanada 3 2 0 1 52:19 6**



3. Veľká Británia 3 1 0 2 29:47 3**



4. JAR 3 0 0 3 10:63 0

Dauha 8. februára (TASR) - Vodné pólistky Španielska zvíťazili vo štvrtkovom zápase na MS v Dauhe nad Francúzskom 14:7 a bez straty bodu vyhrali B-skupinu. Zabezpečili si tým postup priamo do štvrťfinále. Druhé Grékyne a tretie Číňanky si zahrajú osemfinále.Stopercentnú bilanciu si držia aj Američanky, ktoré v treťom zápase na šampionáte deklasovali Kazachstan 32:3 a stali sa víťazkami A-skupiny. "Céčko" ovládli Maďarky, ktoré v priamom súboji o prvú priečku zdolali Austrálčanky 13:9.V D-skupine zvíťazili reprezentantky Nového Zélandu nad Singapurom vysoko 30:4 a do play off pôjdu z tretieho miesta. Skupinu vyhrali Talianky, ktoré zdolali Kanadu 12:8.*-postup do štvrťfinále**-postup do osemfinále