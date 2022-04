Vodné pólo:Slováci majú po remíze s Českom 7:7 skoro istý postup na ME

C-skupina:



SLOVENSKO - Česko 7:7 (3:1, 1:1, 3:3, 0:2)



Góly: Adamec a Tabačár po 2, Iliaš, D. Bačo a Mihál po 1



tabuľka:



1. Francúzsko 3 3 0 0 51:19 9



2. SLOVENSKO 3 2 1 0 44:19 7



3. Česko 3 1 1 1 27:33 4



4. Slovinsko 3 1 0 2 33:30 3



5. Švajčiarsko 4 0 0 4 20:74 0





zostávajúci program kvalifikačnej C-skupiny:



nedeľa, 24. apríla:



Česko - Slovinsko /9.00/



SLOVENSKO - Francúzsko /10.30/

Košice 24. apríla (TASR) - Slovenskí vodní pólisti do 19 rokov už majú takmer istú účasť na ME 2022. Štartu na kontinentálnom šampionáte v Podgorici (18.- 25. septembra) sa priblížili remízou s Českom 7:7 na kvalifikačnom turnaji v Košiciach. Na ňom mali po troch zápasoch na konte 7 bodov za dve víťazstvá a remízu.O 2. miesto v kvalifikačnej skupine, ktoré znamená istotu postupu, ich ešte mohli pripraviť Česi. Tí mohli v záverečný deň maximálne vyrovnať bodový zisk Slovákov za predpokladu, že domáci nezabodujú s Francúzmi. V prípade rovnosti bodov by rozhodovalo skóre, ktoré mali slovenskí reprezentanti pred záverečným dňom výrazne lepšie než český tím (Slováci +25, Česi -6).Na záverečný turnaj ME sa prebojujú z 5-člennej košickej skupiny dva najlepšie tímy a z celej kvalifikácie aj najlepší tím umiestnený na 3. mieste. Slovenskí reprezentanti nastúpia na záverečný štvrtý zápas v nedeľu o 10.30 h proti Francúzsku.