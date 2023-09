Mintálová, Stanovská, Grigar aj Halčin prešli do semifinále K1 na MS

Lee Valley 21. septembra (TASR) - Päť slovenských lodí postúpilo do semifinále K1 na MS vo vodnom slalome v Lee Valley. Z druhých kvalifikačných jázd sa prebojoval ďalej Adam Gonšenica a doplnil tak krajanov Jakuba Grigara a Martina Halčina. Spomedzi Sloveniek uspeli Eliška Mintálová a Soňa Stanovská. Boj o najlepšiu tridsiatku nevyšiel len Michaele Haššovej, ktorá obsadila najprv 46. miesto a na druhý pokus bola na 24. pozícii.



Úvodné kolo kajakárskej kvalifikácie bolo tesné, najlepších sedem pretekárov delilo len 85 stotín sekundy. Grigar predviedol bezchybnú jazdu a na prvom medzičase bol rýchlejší ako prvý Jakub Krejčí z Česka. Strieborný olympionik z Tokia síce postupne spomaľoval, no už po príchode do cieľa mal istý postup. Jazda nevyšla úplne ideálne Halčinovi, v prostrednej časti kanála spomalil o štyri sekundy. Nespravil však žiadnu chybu a hranicu semifinále podliezol o 56 stotín sekundy.



Rovnaká časť kanála potrápila aj Gonšenicu, ktorý navyše nazberal aj štyri trestné sekundy. V závere zrýchlil, no stačilo to len na 40. priečku. Dobre sa naopak javila jeho opravná jazda, ktorá bola bezchybná, záver mal síce pomalší, no po prejazde cieľom bol priebežne piaty. Zo štrnástich zvyšných pretekárov ho potom predstihli len štyria. Zaujímavosťou je, že do semifinále postúpilo až 41 pretekárov - domáci Jonny Dickson a Švajčiar Dimitri Marx mali v druhej jazde na desiatom mieste presne rovnaký čas 82,91 sekundy. Gonešnica bol len o štyri stotiny sekundy rýchlejší než dvojica súperov.



Mintálová bola najrýchlejšia na oboch medzičasoch, po prostrednej časti mala na prvú Nemku Ricardu Funkovú náskok viac ako sekundu. Na poslednej protiprúdnej bránke "chytila" dvojsekundovú penalizáciu, no postúpila pohodlne zo 7. miesta. Stanovskej vyniesla bezchybná jazda sedemnáste miesto, 61 stotín sekundy nad postupovou hranicou. Do rovnakej fázy postúpila v stredu aj v disciplíne C1. Haššová obsadila najprv 46. pozíciu s tromi chybami a na druhý pokus bola na 24. mieste. Taktiež nazbierala šesť trestných sekúnd a stratu 8,46 sekundy na postupovú desiatku.



Majstrovstvá sveta vo Veľkej Británii sú zároveň olympijskou kvalifikáciou. Z K1 je k dispozícii pätnásť miesteniek, ktoré pretekárky vybojujú pre svoju krajinu. V prípade Slovenska rozhoduje o účasti konkrétnych pretekárov na OH 2024 interná nominácia, do ktorej zbierajú kajakári body aj na svetovom šampionáte. Okrem neho sa započítavajú preteky svetového pohára v španielskom Seu d'Urgell a Paríži.