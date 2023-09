Slovenské hliadky mužov i žien 3xC1 na MS na 5. mieste

majstrovstvá sveta – 3xC1:



muži: 1. Francúzsko (Nicolas Gestin, Jules Bernardet, Lucas Roisin) 99,17 (0), 2. Veľká Británia (Adam Burgess, Ryan Westley, James Kettle) +0,03 (0), 3. Taliansko (Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon) +1,14 (0), 4. Slovinsko +2,29 (0), 5. SLOVENSKO (Alexander SLAFKOVSKÝ, Marko MIRGORODSKÝ, Matej BEŇUŠ) +2,96 (2), 6. Nemecko +3,59 (2)



ženy: 1. Veľká Británia (Mallory Franklinová, Kimberley Woodsová, Ellis Millerová) 112,45 (0), 2. Česko (Gabriela Satková, Tereza Fišerová, Tereza Kneblová) +2,10 (0), 3. Slovinsko (Eva Alina Hočevarová, Alja Kozorogová, Lea Novaková) +2,87 (2), 4. Španielsko +3,17 (2), 5. SLOVENSKO (Soňa STANOVSKÁ, Zuzana PAŇKOVÁ, Emanuela LUKNÁROVÁ) (6) +8,25, 6. Nemecko +9,98 (4)





Lee Valley 19. septembra (TASR) – Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome obsadili na MS v britskom Lee Valley piate miesto v pretekoch 3xC1. Trojica Alexander Slafkovský, Marko Mirgorodský a Matej Beňuš spravila jednu chybu a na víťazných Francúzov stratila 2,96 sekundy.Najrýchlejšia trojica Nicolas Gestin, Jules Bernardet a Lucas Roisin mala bezchybnú jazdu a časom 99,17 sekundy zdolala domácu hliadku len o tri stotiny. Taliansko obsadilo s mankom 1,14 sekundy a bezchybnou jazdou tretie miesto.Jazdu slovenských lodí komplikoval prudký vietor, najmä v prvej polovice trate. Práve tu mal jediný dotyk na protiprúdnej osmičke Beňuš. V závere trate sa ešte hliadke podarilo zrýchliť a skresať takmer päťsekundové manko.Piate miesto obsadili v rovnakej disciplíne aj Slovenky. Trojica Soňa Stanovská, Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová zaostala v britskom Lee Valley za domácimi víťazkami o 8,25 sekundy.Britská hliadka v zložení Mallory Franklinová, Kimberley Woodsová a Ellis Millerová neurobila žiadnu chybu a triumfovala časom 112,45 sekundy. Čistú jazdu predviedli aj strieborné Češky s mankom 2,10 sekundy. Pôvodne figurovali na štvrtej pozícii, no jury im zrušila penalizáciu a dve sekundy naopak pridala k času Nemecka. Jeden "ťuk" na predposlednej sedemnástke zaznamenalo tretie Slovinsko (+2,87).Mladé slovenské kanoistky spolu jazdia aj v kategórii do 23 rokov, v ktorej získali na domácich MEJ striebro. V prvej časti kanála v Lee Valley mali čistú, no pomalšiu jazdu. V závere chybovala na červenej pätnástke Luknárová a o bránku neskôr aj Stanovská s Paňkovou.