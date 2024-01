Vodní pólisti Chorvátska zdolali Španielov 14:12 po rozstrele

A-skupina:



Čierna Hora - Francúzsko 20:19 po rozstrele (2:4, 2:1, 3:2, 3:3 - 10:9)



Španielsko - Chorvátsko 12:14 (1:2, 5:2, 2:2, 1:3 - 3:5)



tabuľka:



1. Chorvátsko 1 0 1 0 0 14:12 2



2. Čierna Hora 1 0 1 0 0 20:19 2



3. Francúzsko 1 0 0 1 0 19:20 1



4. Španielsko 1 0 0 1 0 12:14 1







B-skupina:



Gruzínsko - Taliansko 5:22 (0:5, 2:6, 0:6, 3:5)



Maďarsko - Grécko 8:10 (1:2, 2:3, 3:2, 2:3)



tabuľka:



1. Taliansko 1 1 0 0 0 22:5 3



2. Grécko 1 1 0 0 0 10:8 3



3. Maďarsko 1 0 0 0 1 8:10 0



4. Gruzínsko 1 0 0 0 1 5:22 0

Dubrovnik/Záhreb 5. januára (TASR) - Vodní pólisti domáceho Chorvátska a zároveň obhajcovia európskeho titulu vstúpili do súbojov na ME víťazstvom nad Španielskom 14:12 po rozstrele. Až po riadnom hracom čase sa rozhodlo aj o víťazovi prvého zápasu v A-skupine, v ktorom si reprezentanti Čiernej Hory poradili s Francúzskom 20:19 po rozstrele. Po úvodnom hracom dni sú na čele B-skupiny Taliani, ktorí zdolali Gruzíncov 22:5. Plný bodový zisk dosiahli aj Gréci po triumfe nad Maďarskom 10:8.Slovenskí reprezentanti odštartujú svoje účinkovanie na ME piatkovým duelom D-skupiny proti Slovinsku (17.45 h). Dva najlepšie tímy z A a B skupiny postúpia priamo do štvrťfinále. Tímy na 3. a 4. mieste budú hrať osemfinálové súboje proti štyrom najlepším družstvám zo skupín C a D, v ktorých sú renkingovo slabšie tímy.