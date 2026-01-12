Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodní pólisti Maďarska zvíťazili nad Čiernou Horou 13:10

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ďalej idú tri najlepšie tímy zo skupiny.

Autor TASR
Belehrad 12. januára (TASR) - Vodní pólisti Maďarska zvíťazili v pondelkovom stretnutí na majstrovstvách Európy v Belehrade nad Čiernou Horou 13:10. Zostávajú tak v A-skupine bez straty bodu. V priamom súboji o postup do nadstavbovej časti uspeli Francúzi, ktorí zdolali Maltu 22:13. Ďalej idú tri najlepšie tímy zo skupiny.



ME v Belehrade - výsledky:

A-skupina:

Malta - Francúzsko 13:22 (4:6, 2:5, 3:6, 4:5)

Maďarsko - Čierna Hora 13:10 (4:3, 4:1, 3:1, 2:5)



1. Maďarsko 2 2 0 0 28:17 6*

2. Čierna Hora 2 1 0 1 31:25 3*

3. Francúzsko 2 1 0 1 29:28 3*

4. Malta 2 0 0 2 25:43 0

*postup do nadstavbovej časti
.

