Vodní pólisti Novák ovládli základnú časť, play off štartuje 15.apríla

tabuľka po základnej časti:



1. KVP Nováky 10 10 0 0 127:72 20



2. Slávia UK Bratislava 10 8 0 2 120:61 16



3. ŠKP Modrí Draci Košice 10 5 0 5 128:117 10



4. ŠK Hornets Košice 10 3 0 7 90:123 6



5. ŠK Olympia Košice 10 2 0 8 93:122 4



6. KVP Kúpele Piešťany 10 2 0 8 57:120 0

Bratislava 3. apríla (TASR) - Hráči KVP Nováky ovládli základnú časť vodnopólovej extraligy a do play off postúpili z najvyššej pozície. V doterajšom priebehu sezóny zvíťazili vo všetkých 10 zápasoch a na semifinále play off sa naladili víťazstvom nad domácim tímom ŠKP Modrí Draci Košice 12:9. Zo šesťčlennej tabuľky postúpili do vyraďovacích bojov štyri najlepšie tímy.Nováky sa v semifinále stretnú s ŠK Hornets Košice, druhú dvojicu vytvoria Slávia UK Bratislava a ŠKP Modrí Draci Košice. Play off štartuje 15. apríla. Pre ŠK Olympia Košice a KVP Kúpele Piešťany sa extraligová sezóna skončila