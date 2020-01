Vodní pólisti SR 14. miestom zopakovali Barcelonu, Zaťovič:Reálny stav

výsledky SR na ME 2020:

základná skupina:



SR - Čierna Hora 4:15 (2:1, 0:6, 1:4, 1:4)



SR - Nemecko 5:8 (1:4, 2:1, 2:3, 0:0)



SR - Chorvátsko 4:16 (0:3, 2:4, 1:4, 1:5)



skupina o 13.-16. miesto:



SR - Malta 8:4 (3:1, 2:1, 1:2, 2:0)



SR - Francúzsko 6:9 (0:2, 1:4, 3:1, 2:2)

Budapešť 23. januára (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle neprekročili svoj tieň a na ME v Budapešti si zopakovali umiestnenie z Barcelony. Skončiť lepšie ako na predošlom európskom šampionáte bolo jedným zo želaní trénerov i hráčov, napokon z toho bola opäť 14. priečka.zhodnotil kapitán Juraj Zaťovič.O konečnom umiestnení Slovákov rozhodol priamy súboj o 14. miesto proti Francúzsku. Zverenci Petra Nižného v ňom ťahali za kratší koniec, keď najmä vinou slabého prvého polčasu (1:6) prehrali 6:9.poznamenal hlavný tréner Peter Nižný.Aj jeho želaním bolo umiestniť sa na lepšej ako 14. priečke. Tajným snom bolo miesto v elitnej desiatke, Slováci by však po 14. mieste na predošlých ME v Barcelone brali aj 13-tku z Budapešti. Napokon si Barcelonu zopakovali.dodal Nižný.Pre skúseného kapitána Juraja Zaťoviča išlo o špecifický šampionát. V kvalifikácii naň zvážil svoje rozhodnutie ukončiť reprezentačnú kariéru, tímu pomohol kvalifikovať sa do Budapešti a napokon si opäť zahral na ME. Po zápase s Francúzskom však priznal, že išlo o jeho reprezentačnú derniéru.poznamenal. "Už moja účasť v Budapešti bola akoby nad plán. Neobstáli sme ideálne, nepadalo nám to. Ukázalo sa, že nemáme rozdielových hráčov, ktorí by vzali na seba zodpovednosť v kľúčových momentoch. Preto nesúhlasím s tým, že by sme prehrali pre to, že sa od nás odklonilo šťastie. To sa môže stať raz, možno dvakrát, ale u nás je to dlhodobo. Náš výsledok je reálny odraz reálneho stavu nášho vodného póla."S týmto tvrdením súhlasil aj asistent trénera Karol Bačo ml. Podľa neho pracujú slovenské kluby vodného póla v najhorších podmienkach spomedzi všetkých 16 účastníkov ME.uviedol Bačo.