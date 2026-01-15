Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodní pólisti SR prehrali na ME s Tureckom 16:17

Ilustračné foto. Foto: TASR

V základnej D-skupine obsadili bez bodu posledné štvrté miesto.

Autor TASR
Belehrad 15. januára (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle budú hrať na ME v Belehrade o konečné 13. - 16. miesto. V priamom súboji o postup do vyraďovacej časti podľahli vo štvrtok Turecku tesne 16:17 a v základnej D-skupine obsadili bez bodu posledné štvrté miesto.

Od úvodu sa hral vyrovnaný duel a oba tímy viackrát dokázali stiahnuť gólové manko. Slováci viedli po dvoch štvrtinách 6:5, no po tretej už prehrávali o tri góly (9:12). Vo štvrtej zabojovali o postupový výsledok, no napokon nedokázali vyrovnať.



Vodné pólo, ME

D-skupina

Turecko - SLOVENSKO 17:16 (4:2, 1:4, 7:3, 5:7)

Góly SR: Baláž a Ďurík po 6, Čaraj, Mihál, Tisaj, Seman



tabuľka

1. Taliansko 2 2 0 0 36:20 6

2. Rumunsko 2 2 0 0 36:27 6

3. Turecko 3 1 0 2 44:55 3

4. SLOVENSKO 3 0 0 3 36:50 0
