Vodní pólisti prehrali s Rumunskom 7:8 a budú hrať o 13.-16. miesto

D-skupina:



Slovensko - Rumunsko 7:8 (1:1, 3:3, 3:2, 0:2)



zostava a góly SR: Hoferica, Balogh - Marek Tkáč a Baláž po 2, Maroš Tkáč, Čaraj a Tisaj po 1, Kaid, Matejka, Zolovčík, Bielik, Bačo, Mihal



tabuľka:



1. Rumunsko 3 3 0 0 33:20 9*



2. Holandsko 2 1 0 1 25:18 3*



3. SLOVENSKO 3 1 0 2 24:32 3



4. Slovinsko 2 0 0 2 12:24 0







*-postup do play off o štvrťfinále



**-účasť v skupine o 13.-16. miesto



Dubrovník 9. januára (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle prehrali vo svojom záverečnom treťom zápase v základnej D-skupine ME v Chorvátsku s Rumunskom 7:8. Obsadili v nej tretie miesto a svoje záverečné dva duely na turnaji odohrajú v skupine o 13.-16. miesto. Rumuni si víťazstvom zabezpečili postup do play off o účasť vo štvrťfinále. Na druhom mieste figurovali Holanďania, ktorým by druhá postupová pozícia unikla iba v prípade vysokej prehry so Slovinskom v utorňajšom večernom stretnutí.Slováci mali duel sľubne rozohratý, v druhej štvrtine viedli 3:1 aj 4:2, no v jej závere prišli o náskok. Po góle Tisaja viedli v tretej štvrtine opäť o dva góly (7:5), no Rumuni následne vyťažili z ich faulov a otočili skóre.