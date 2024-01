Vodní pólisti SR vstúpili do ME víťazstvom nad Slovinskom 11:7

ME 2024:



D-skupina:



SLOVENSKO - Slovinsko 11:7 (5:2, 0:1, 2:2, 4:2)



Zostava a góly SR: Hoferica - Marek Tkáč 4, Maroš Tkáč, Čaraj a Furman po 2, Mihal 1, Kaid, Tisaj, Matejka, Bačo, Bielik, Baláž







ďalší výsledok:



C-skupina:



Srbsko - Izrael 22:1 (6:0, 5:0, 5:1, 6:0)



Dubrovník 5. januára (TASR) - Vodní pólisti Slovenska zvíťazili v úvodnom zápase na ME v Dubrovníku nad Slovinskom 11:7. Splnili tým jeden zo svojich cieľov a udržali si šancu na postup do vyraďovacej fázy. Na svoj ďalší duel v základnej D-skupine nastúpia v nedeľu od 20.15 h proti Holandsku.Slováci sa dvoma gólmi Maroša Tkáča ujali vedenia 2:0 a napokon si po prvej štvrtine vypracovali trojgólový náskok. V ďalšom priebehu zápasu oň však prišli a Slovinci vyrovnali na 5:5. Kritickú situáciu však Slováci zvládli, v dôležitých momentoch ich podržala defenzíva a gólmi Čaraja a Mareka Tkáča sa dostali do vedenia 8:5. V záverečnej časti si slovenskí reprezentanti postrážili výsledok a nedopustili drámu.