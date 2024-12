Vodní pólisti SR zvíťazili na Tureckom 19:17 vo Svetovej lige

D-skupina:



Holandsko - SLOVENSKO 21:13 (6:6, 6:2, 5:2, 4:3)



SLOVENSKO - Turecko 19:17 (5:5, 5:7, 4:3, 5:2)







tabuľka:



1. Holandsko 1 1 0 0 0 21:13 3



2. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 32:38 3



3. Turecko 1 0 0 0 1 17:19 0

Istanbul 18. decembra (TASR) - Slovenskí vodní pólisti zvíťazili nad Tureckom 19:17 vo svojom druhom zápase na kvalifikačnom turnaji Svetovej ligy v Istanbule. Po dvoch stretnutiach figurovali s bilanciou jedno víťazstvo a jedna prehra na 2. mieste, ktoré by znamenalo účasť vo štvrťfinále. O ich prípadnom postupe sa rozhodne vo štvrtkovom zápase Holandsko - Turecko (od 12.30).Z každej zo skupín postúpia prvé dva tímy do štvrťfinále. Finalisti turnaja sa kvalifikujú do hlavnej fázy Svetovej ligy. Tímy na tretích priečkach čakajú súboje o 9.-12. miesto.